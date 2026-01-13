タレントのヒロミさんがMCを務めるバラエティー番組「ヒューマングルメンタリー オモウマい店」（中京テレビ・日本テレビ系、火曜午後7時）が1月13日、放送。今回は、福岡福岡市内の天神通りで営業している老舗の屋台が登場します。

【写真】独創的な「チャイニーズナポリタン」！ おいしそうなラーメン、おでんも！！

同店は、鍋からたびたび火が立ち上る豪快な調理で有名になっているとのこと。濃口しょうゆとかつおだしで煮込んだ国産の豚バラ肉を、網焼きとバーナーで丁寧に焼き目を付けた 「焼きぶた」（900円）や、卵2個におでんだしを加えて具材と炒める「玉子焼き」（600円）、焼き豚にウインナー、ネギ、タマネギといった具材に、しょうゆや塩、バターで味付けした「チャーハン」（700円）などが人気になっています。

店主のおすすめは、屋台が発祥の名物である「焼きラーメン」（950円）。細麺ともやし、ニラ、ピーマン、タマネギをはじめとした具材をオイスターソースと自家製ソースで炒めています。うどんの麺をケチャップ、キムチのもと、カレー粉などで味付けした「チャイニーズナポリタン」（950円）、現店主考案の「屋台カレー」といったオリジナルメニューもそろえています。

番組では、先代の両親から受け継ぎ、準備・調理・会計・片付けまで、すべて1人でこなす息子の現店主の姿も伝えます。

番組は、全国の「オモてなしすぎでオモしろいウマい店」を紹介。進行はお笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二さんが務め、タレントの平愛梨さん、人気グループ「WEST．」の桐山照史さん、お笑いコンビ「レインボー」がゲスト出演します。