テレワーク中の椅子取り合戦、人間側が完全敗北　理由：猫が可愛い

テレワーク中、ほんの少し席を外した隙に「謎の物体」に椅子を占拠されてしまった……。そんな愛らしくも困った事態を捉えた写真がXで話題です。

写っているのは、デスクの前に置かれたワークチェア……なのですが、座面にかかっているカバーが不自然に盛り上がっており、中に丸々とした何かが潜り込んでいる様子。その正体は、飼い主さんと暮らすキジトラ猫の「おこめ」くんでした。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

飼い主さんに話を聞くと、席を離れる前、おこめくんは決して近くにいたわけではなかったとのこと。「気配はありませんでした」とのことなので、飼い主さんが立ち上がった瞬間を狙い、忍者のように素早く潜り込んだのでしょう。

カバーの下という狭くて暗い場所、そして飼い主さんの温もりが残る座面。猫ちゃんにとっては一等地の条件が揃っているのかもしれませんが、仕事に戻りたい人間にとっては死活問題です。

実はおこめくんだけでなく、同居猫の「しぴ」ちゃんもなかなかの強者。普段から、おこめくんは「椅子の上」を、しぴちゃんは「パソコンの上」を占拠することがあるのだとか。椅子とパソコン、仕事に不可欠な2大要素を猫たちに押さえられてしまっては、もはやどうすることもできません。

この状況を見た飼い主さんの心境は、「かわいいので許そう、自分が他の場所で仕事しよう」と、お手上げ状態。結局、おこめくんを退かすことはせず、飼い主さんの方が場所を変えて仕事を再開したそうです。

猫飼いの宿命とも言える、テレワーク中の場所取り合戦。今回もまた、猫ちゃんの「かわいさ」という最強の武器の前に、人間が敗北する結果となったのでした。

＜記事化協力＞

しぴこめさん（@chipie0826）

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026011303.html