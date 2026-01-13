ブボ・バルセロナ“ビバ・アモール”がテーマの2026年バレンタインコレクションを発売

ブボ・ジャパンは1月19日、スペイン・バルセロナ発のチョコレートブランド「ブボ・バルセロナ」から2026年バレンタインコレクションを順次発売します。

■宝石のようなチョコレートシリーズやカカオを楽しむセットなどが登場

同コレクションは、“ビバ・アモール”がテーマ。公式オンラインショップにて予約受付中です。

「チョコスカルプチャー」シリーズは、宝石のようなチョコレートを展開する「チョコスカルプチャー ジュエル」シリーズとしてリニューアル。ハート形のチョコレートや真紅のバラのチョコレートのほか、メッセージカード付きのグランデ商品も用意しました。

商品は、「チョコスカルプチャー ジュエル ハート」（3,590円）、「チョコスカルプチャー ジュエル ローズ」（3,890円）、「チョコスカルプチャー ジュエル ハート グランデ」（6,390円）、「チョコスカルプチャー ジュエル ローズ グランデ」（6,890円）。

今年の新作には、キャンディー形チョコレート「ラブ ポップ」（990円）が登場。ホワイトチョコレートの中にヘーゼルナッツプラリネを閉じ込め、ポップロックキャンディーをしのばせています。

さらに、「チョコリブロ オリジン（4種×2）」（2,490円）も初登場。4つのカカオ産地を巡るようにシングルオリジンチョコレートの物語が味わえるセットです。

ボンボンショコラ「キューブボンボン ラブ（4種）」は、新フレーバー「ピスタチオ」を取り入れた4種セットで登場します。

■商品概要

商品名：チョコスカルプチャー ジュエル ハート

価格：3,590円

商品名：チョコスカルプチャー ジュエル ローズ

価格：3,890円

商品名：チョコスカルプチャー ジュエル ハート グランデ

価格：6,390円

商品名：チョコスカルプチャー ジュエル ローズ グランデ

価格：6,890円

商品名：ラブ ポップ

価格：990円

商品名：チョコリブロ オリジン（4種×2）

価格：2,490円

商品名：キューブボンボン ラブ （4種）

価格：1,990円

販売店舗：ブボ・バルセロナ 表参道店、公式オンラインショップ、各バレンタインフェア会場

一部商品取り扱い：新宿高島屋、玉川高島屋、高崎高島屋、京都高島屋、米子高島屋、泉北高島屋、伊予鉄高島屋、西武秋田店、西武福井店、そごう広島店、グランデュオ立川店、ミッテン府中

（フォルサ）