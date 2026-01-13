ブボ・バルセロナ“ビバ・アモール”がテーマの2026年バレンタインコレクションを発売
ブボ・ジャパンは1月19日、スペイン・バルセロナ発のチョコレートブランド「ブボ・バルセロナ」から2026年バレンタインコレクションを順次発売します。
■宝石のようなチョコレートシリーズやカカオを楽しむセットなどが登場
同コレクションは、“ビバ・アモール”がテーマ。公式オンラインショップにて予約受付中です。
「チョコスカルプチャー」シリーズは、宝石のようなチョコレートを展開する「チョコスカルプチャー ジュエル」シリーズとしてリニューアル。ハート形のチョコレートや真紅のバラのチョコレートのほか、メッセージカード付きのグランデ商品も用意しました。
商品は、「チョコスカルプチャー ジュエル ハート」（3,590円）、「チョコスカルプチャー ジュエル ローズ」（3,890円）、「チョコスカルプチャー ジュエル ハート グランデ」（6,390円）、「チョコスカルプチャー ジュエル ローズ グランデ」（6,890円）。
今年の新作には、キャンディー形チョコレート「ラブ ポップ」（990円）が登場。ホワイトチョコレートの中にヘーゼルナッツプラリネを閉じ込め、ポップロックキャンディーをしのばせています。
さらに、「チョコリブロ オリジン（4種×2）」（2,490円）も初登場。4つのカカオ産地を巡るようにシングルオリジンチョコレートの物語が味わえるセットです。
ボンボンショコラ「キューブボンボン ラブ（4種）」は、新フレーバー「ピスタチオ」を取り入れた4種セットで登場します。
■商品概要
商品名：チョコスカルプチャー ジュエル ハート
価格：3,590円
商品名：チョコスカルプチャー ジュエル ローズ
価格：3,890円
商品名：チョコスカルプチャー ジュエル ハート グランデ
価格：6,390円
商品名：チョコスカルプチャー ジュエル ローズ グランデ
価格：6,890円
商品名：ラブ ポップ
価格：990円
商品名：チョコリブロ オリジン（4種×2）
価格：2,490円
商品名：キューブボンボン ラブ （4種）
価格：1,990円
販売店舗：ブボ・バルセロナ 表参道店、公式オンラインショップ、各バレンタインフェア会場
一部商品取り扱い：新宿高島屋、玉川高島屋、高崎高島屋、京都高島屋、米子高島屋、泉北高島屋、伊予鉄高島屋、西武秋田店、西武福井店、そごう広島店、グランデュオ立川店、ミッテン府中
（フォルサ）