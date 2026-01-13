この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者・茂木健一郎氏が喝破、西側メディアがイラン情勢を報じない“無意識の偏見”という構造の盲点

「お前らには任せておけない」グリーンランドを巡り米国とNATOの亀裂は決定的。同盟国同士が戦う最悪のシナリオとは

他人に対してやさしくあることを、人生の目標とすることの意味。

ぼくは石丸伸二さんの「一次情報」をお届けしたので、何も修正する点はありません。

チャンネル情報

一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。