ニオイやムレ感に！ 外出先でも即リフレッシュ、デリケートゾーン用ミスト登場

ananフェムケア連載「Femcare File」。今回のテーマは、「いつでもどこでも、やさしくケアできる」。多くの女性が悩むデリケートゾーンのニオイやムレ感。自宅だけでなく外出先でも悩みに心地よく寄り添ってくれるミストをご紹介します。

&fem（アンドフェム）「フェムケアミスト」

ニオイやムレ感を、やさしくケア

&fem（アンドフェム）「フェムケアミスト」

ひと拭きで汚れをオフしながらニオイやムレ感をケアできるミスト。4種の天然由来保湿成分やビタミンC誘導体※など、原料を厳選し、刺激の少ないもののみ配合。肌へのやさしさを考えた弱酸性処方に。トイレットペーパーなどに吹きかけて拭き取るだけの簡単ケアで、逆さにしても使える。お風呂上がりや外出先、生理中など、好きなタイミングで使えて即リフレッシュ。外出先のトイレのビデ洗浄に抵抗がある人にも最適。高さ約11cmという持ち歩きやすいサイズ感に加え、逆さでもスプレーできる使いやすさも両立。

※アスコルビルグルコシド（整肌成分）

デリケートゾーンの不快感に、日常で取り入れられるフェムケア習慣

牛乳石鹼初のフェムケアブランド『&fem（アンドフェム）』から、気軽に使えるデリケートゾーン用ミストが登場。開発を手がけた牛乳石鹼共進社株式会社、総合研究所の勝山舞さんとマーケティング部の末永貴大さんに、開発の背景やこだわりを伺いました。

末永 2024年3月に発売した第一弾の泡ソープは、9割以上の方から高評価をいただき、何度もリピートしてくださる方がとても多かったです。“牛乳石鹼だから安心して使える”という声も多く、フェムケアアイテムを初めて手に取る方の背中を押せた実感がありました。

勝山 フェムケアミストは、泡ソープを購入された方々のアンケートから生まれました。“生理中や夏場にニオイが気になる”“手軽にリフレッシュできるアイテムが欲しい”という声が多く寄せられたので、日常的に取り入れてもらえるフェムケアとして、気軽に使えるミストの開発を決めました。

末永 今回のミストは、トイレットペーパーなどにスプレーしてから拭き取るのでも、直接デリケートゾーンに吹きかけてから拭き取るのでも使える、逆さまでスプレーできる容器を採用しました。

勝山 デリケートゾーンは、まぶたの皮ふよりも薄い繊細な部位。肌に負担になりにくい、やさしいテクスチャーを追求しました。拭き取るときの摩擦や刺激を軽減できるよう、なめらかさにこだわりました。ただ、なめらかさを追求しすぎると、トイレットペーパーが破れにくい半面、スプレーボトルから噴霧しにくくなったり、ベタつきの原因にもなる。このバランスをとるのが本当に難しくて。100回以上の試作を重ね、半年ほどかけてようやく理想の質感にたどり着きました。

末永 ミストの出方も重要なので、ポンプ選びにも時間をかけました。数十パターンを比較し、広がり方はちょうどいいか、肌あたりはやさしいかなど細かくチェックし、ベストなポンプを採用しています。

勝山 イヤなニオイに関しては、強い香りでごまかすのではなく、ニオイ自体を目立たなくさせるハーモナージュ技術を採用。なので、いろんなニオイが混ざって、逆に不快になる心配もありません。香りは、泡ソープで好評だった香りと同じく、シトラスからフローラルへと変化する、香水のような奥行きのある香り立ちが魅力です。

末永 日常的に持ち歩けて、気になったときにいつでも使えるミストは、初めてのフェムケアにもおすすめ。気軽にお試しください。

information

&fem フェムケアミスト

1回あたり2〜3プッシュがおすすめ。2プッシュだと1本で約150回使用でき、毎日使っても経済的。清楚なアロマティックブルームの香りでデリケートゾーンの気になるニオイにアプローチ。一部バラエティショップやネットショップで販売中。30mL \1,540（牛乳石鹼共進社 お客様相談室 TEL. 06-6939-2080）