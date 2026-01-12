¡ÔLUUP¤Ë¤è¤ëÆ»Ï©¤Î¥«¥ª¥¹²½¡Õ»ö¸Î¥é¥¤¥À¡¼¤Î5¿Í¤Ë1¿Í¤¬°û¼ò±¿Å¾¡ÄÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Ë¡ÖÌîÊü¤·¤òµö¤¹¤Ê¡×¤ÎÀ¼
¡¡¤³¤Î¿ôÇ¯¤Ç¼óÅÔ·÷¡¢¶áµ¦·÷¤Ç¤Ï¡Ö³¹¤ÎÉ÷·Ê¡×¤Î°ìÉô¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥·¥§¥¢ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¡£ºÇÂç¼ê¤Î¡ÖLUUP¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¼«ÂÎ¤ò»Ø¤·¤Æ¡ÖLUUP¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤«¤Ä¤ÆSONY¤Î¡Ö¥¦¥©¡¼¥¯¥Þ¥ó¡×¤¬¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë²»³Úµ¡´ï¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¸½¾Ý¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉáµÚ¤Ë´¶¿´¤¹¤ë¤Û¤É¤À¡£
¾¯¡¹´Ç²á¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤¿¤À°ìÊý¡¢°É¾¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿®¹æ¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¡¢¼ÖÆ»¤òµÕÁö¤¹¤ë¡¢ÊâÆ»¤òË½Áö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤º¤ì¤Î°É¾¤â¡Ö´í¸±¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¤Ë¿Ô¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¡Ö¿·»²¼Ô¡×¤Ï¡¢ÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤¬¤Á¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤Ï½é´ü¤ÎíÂíà¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢ÉáµÚ¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î¤È¤³¤í¤Î°ãÈ¿¤ÎÌ¢±ä¤È¼ÂºÝ¤Î»ö¸Î¤ÎÂ¿¤µ¤Ï¡¢¾¯¡¹´Ç²á¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢ºÇ¶á¤ÎÅÔÆâ¤ÎÆ»Ï©¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É°Ê³°¤Ë¤â¡¢¡ÖÅÅÆ°¡»¡»¡×¤¬¥«¥ª¥¹¾õÂÖ¤À¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¤ÈÆ±¤¸¡ÖÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕ¡×¤Ë¤ÏÅÅÆ°¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤¬»²Æþ¤·¤Æ¤¤¿¤·¡¢¤³¤³¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤Î¤Ä¤¤¤¿°ãË¡¥â¥Ú¥Ã¥É¡Ê¥Ú¥À¥ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¥â¡¼¥¿¡¼¤ÎÆ°ÎÏ¤Î¤ß¤ÇÁö¹Ô¤Ç¤¤ë¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¡£Í¢Æþ¤Ê¤É¤Ç¹ØÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤Ê¤É¤âµÞÂ®¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¿¡£¥ª¥é¥ª¥é·Ï¤Î¼ã¼Ô¤¬¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ì¥¹¤ÎÆóÎØ¼Ö¤Ç¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤â¤«¤Ö¤é¤º¡¢¥Ú¥À¥ë¤â²ó¤µ¤º¡¢Ë½Áö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¡¢ÅÔÆâ¤ËÊë¤é¤¹Êý¤Ê¤é¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤³¤ì¤¬°ãË¡¥â¥Ú¥Ã¥É¤Ç¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¸øÆ»Áö¹Ô¼«ÂÎ¤¬°ãË¡¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤³¤ì¤é¤Ï¡¢°ãË¡¤Ç¤¢¤ë¤æ¤¨¤Ë¼èÄù¤ê¤Ï¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤ÈÅÅÆ°¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2023Ç¯¤ÎË¡²þÀµ¤Ç¡Ö¡ÊÆÃÎã¡ËÆÃÄê¾®·¿¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö¡×¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Â¸ºß¤Ï°ãË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾®¤µ¤¤¿¿»Í³Ñ·Á¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¡¡¤¸¤Ä¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬Âç¤¤ÊÌäÂê¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÌµÌÈµö¤Ç±¿Å¾¤Ç¤¡¢ÊâÆ»ÄÌ¹Ô¤â²ÄÇ½¤Ê¤Î¤À¡£ÊâÆ»¤Ç¤Ï6km¡¿h°ÊÆâ¤ÇÁö¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¬À©¤Ï¤¢¤ë¤¬Ã¯¤â¼é¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÊâÆ»¾å¤¬¥«¥ª¥¹²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥§¥¢¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¹õÁ¥¡¦Lime¼Ò¤Ê¤É¤Ï½ÂÃ«¶è¡¢¹Á¶è¤Ê¤É¤Ç¤¤¤ÁÁá¤¯ÅÅÆ°¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷µÒ¤âµ¤³Ú¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±¦¤âº¸¤âÊâÆ»¤â¼ÖÆ»¤â¥Ç¥¿¥é¥á¤Ç¡¢´í¸±¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¡£
·Ù»¡Ä£¤«¤é¾×·â¤ÎÄ´ººÈ¯É½
¡¡·Ù»¡Ä£¸òÄÌ¶É¤¬¡ÖÎáÏÂ7Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ë¤ª¤±¤ë¸òÄÌ»àË´»ö¸Î¤ÎÈ¯À¸¾õ¶·¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò½Ð¤·¤¿¡£¶Ã¤¯¤Ù¤¤Ï¡¢¡ÖÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕ¡×¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤ª¤è¤ÓÅÅÆ°¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»ØÅ¦¤À¡£
¡Ö¡ÊÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕ¤Î»ö¸Î¤Î¤¦¤Á¡Ë°û¼ò¤¢¤ê¤Î¹½À®Î¨¤ÏÌó2³ä¤Ç¡¢°ìÈÌ¸¶ÉÕ¤ÎÌó30ÇÜ¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÎÌó22ÇÜ¡×
¡¡¥Ë¥ï¥«¤Ë¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¤¬¡¢»àË´»ö¸Î¤«½Å½ý»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Î¤¦¤Á¡¢5¿Í¤Ë1¿Í¤Ï°û¼ò±¿Å¾¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¼ÖÎ¾¤Ë¾è¤ë°Ê¾å¡¢°û¼ò±¿Å¾¤Ï¸·¶Ø¡£Èó¾ï¤Ë½Å¤¤ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤â¤Ï¤ä¾ï¼±¤Ç¡¢¿ô¡¹¤ÎÈá»´¤Ê»ö¸Î¤Î·ë²Ì¡¢Ë¡Åª¤Ë¤â¸·È³²½¤µ¤ì¡¢ÊóÆ»¤ÇÃÎ¤é¤·¤á¤é¤ì¡¢»ä¤Ï¡Ö°û¼ò±¿Å¾¤Ï¤Û¤ÜËÐÌÇ¤µ¤ì¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬ÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Î¸½¼Â¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î7³ä°Ê¾å¤Ï20¡Á30Âå¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤À¡£Èà¤é¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ°û¼ò»ö¸Î¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤«¡£
¡¡ºÇÂç¼êLUUP¤Î¥Ý¡¼¥È¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢ÅÔÆâ³Æ½ê¤¢¤é¤æ¤ë¤È¤³¤í¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤¬¡¢ÆÃ¤ËÂ¿¤¤¤Î¤¬ÈË²Ú³¹¤À¡£»ä¤Î¶Ð¤áÀè¤¬¤¢¤ëÀÖºä¤Ë¤â¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬°û¼ò±¿Å¾¤ÎÍ¶ÏÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Ç¤À¤±°û¼ò±¿Å¾¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Ï¡¢¤³¤ì¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¼«Å¾¼Ö¤è¤ê¡Ö¥ª¥â¥Á¥ã¤Ë¶á¤¤¡×´¶³Ð¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤À¡£¤¸¤Ä¤Ï¡¢³¤³°¤Ç¤â¤³¤Î´¶³Ð¤ÏÆ±ÍÍ¤Ç¡¢¥Ñ¥ê¤Ç¤â¡¢¥Þ¥É¥ê¥Ã¥É¤Ç¤â¡¢ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Ï¸òÄÌË¡µ¬¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤ì¤é¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¤Ï¥·¥§¥¢ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¤¬Á´ÌÌ¶Ø»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë°û¼ò±¿Å¾¤Ë¤è¤ë¼«Â»»ö¸Î¤ÏÉÑÈË¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤â´í¤Ê¤¤¤Î¤ÏÃÊº¹¤À¡£¥Û¥¤¡¼¥ë·Â¤¬¾®¤µ¤¤¤¿¤á¡¢ÃÊº¹¾è¤ê¾å¤²¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢Å¾ÅÝ¤·¤ä¤¹¤¤¡£ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤¬¾ï¤Ë¥Ù¥³¥Ù¥³¤Ê¤Î¤â¤³¤ì¤¬ÍýÍ³¤À¡£¤«¤Ä¤Æ50Âå²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÅµ·¿Åª¤Ê»ö¸ÎÎã¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£°û¼ò±¿Å¾¤ÎÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤ÇÃæ±û¶è¾¡¤É¤¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ëµ¢Âð¡£1³¬¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¡¢¼Ö»ß¤á¤Ë¾×ÆÍ¤·¤ÆÅ¾ÅÝ¤·¤¿¡£Æ¬¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Àè½Ò¤·¤¿·Ù»¡Ä£¸òÄÌ¶É¤ÎÊ¸½ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê»ö¸Î¤ÎÍ½È÷·³¤¬2³ä¤â¤¤¤ë¡£º£¸å¤â°û¼ò»ö¸Î¤¬µ¯¤Â³¤±¤ë¤Î¤ÏÉ¬Äê¤À¤í¤¦¡£
ÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¶È³¦¤ÎÀµÇ°¾ì
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤òLUUP¼Ò¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë½ÂÃ«¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂç´ÇÈÄ¤Ë¤Ï¤¿¤·¤«¤Ë¡Ö°û¼ò±¿Å¾¶Ø»ß¡×¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃí°Õ´µ¯¤ÇÂ¤ê¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢NO¤È¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤â¸¶Æ°µ¡ÉÕ¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÌµÌÈµö¤Ç¤â¾è¤ì¤ë¤³¤È¤âÌäÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¤ËÊ¿µ¤¤Ç¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤Æ¾è¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤Î²þÁ±¤³¤½¤¬½ÅÍ×¤À¤í¤¦¡£
¡¡LUUP¤Ï2025Ç¯¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥«¡¼¡×¤È¾Î¤¹¤ë3ÎØ¤Î¥·¥§¥¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡ÖUnimo¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£ÌÈµöÊÖÇ¼¸å¤Î¤ªÇ¯´ó¤ê¤Î¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ç¡¢»ä¤Ï¤³¤ì¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤êÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢12·î¡¢ËºÇ¯²ñ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï½ÂÃ«½ð¤È¹çÆ±¤Ç¡Ö°û¼ò±¿Å¾º¬Àä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¸Æµ¤¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤µ¤»¤Æ¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤éLUUPÂß¤·½Ð¤·¤òµñÈÝ¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Î²¬°æÂçµ±¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¤òÀ¤¤Î°Ìò¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È´íµ¡´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤«¤É¤¦¤«¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÀ®ÈÝ¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤À¤¬¡¢¤·¤«¤·¡¢¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£»þ´Ö¤Ï¤â¤¦¤½¤ó¤Ê¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¶È³¦¤Ï¤Þ¤µ¤Ëº£¤¬ÀµÇ°¾ì¤À¡£
