¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡¢¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ë4È¯²÷¾¡¡ª¡¡¹â°æ¹¬Âç¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¡õÄ®Ìî½¤ÅÍ¤âÅÓÃæ½Ð¾ì
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè16Àá¤¬11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ï¥ê¡¼¥°Àï15»î¹ç¤òÀï¤¤¡¢4¾¡4Ê¬¤±7ÇÔ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö16¡×¤Î12°Ì¤Ë°ÌÃÖ¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ï¡¢15»î¹ç¤Ç4¾¡2Ê¬¤±9ÇÔ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö14¡×¤Î15°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤Á¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿·Ç¯¤ò¾¡Íø¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤ÎÆüËÜÂåÉ½FWÄ®Ìî½¤ÅÍ¤ÈÆüËÜÂåÉ½DF¹â°æ¹¬Âç¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ï8Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤«¤éÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤Î¼éÈ÷¤òÊø¤·¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥ë¥«¡¦¥Í¥Ã¥Ä¤¬¤«¤é¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò¥¸¥ç¡¼¡¦¥¹¥«¥ê¡¼¤¬¹ç¤ï¤»¤ë¡£°ìÃ¶¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥¹¥«¥ê¡¼¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ï20Ê¬¡¢¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Î¥Þ¥Ã¥º¡¦¥Ú¥Ç¥ë¥»¥ó¤Ë¤è¤ë¥Ï¥ó¥É¤ÇPK¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤ò¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¯¥¹¤¬ÄÀ¤á¤Æ¥ê¡¼¥É¤ò2ÅÀ¤È¤·¤¿¡£¹¶·â¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤Ê¤¤¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡£36Ê¬¤Ë¤â±¦CK¤«¤é¥Ï¥ê¥¹¡¦¥¿¥Ð¥³¥ô¥£¥Ã¥Á¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤Æ²ÃÅÀ¡£»î¹ç¤Ï¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Î3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ61Ê¬¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤ÏÅ¨¿Ø¿¼¤¯¤Î±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥ª¥Î¥é¤¬¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¡¢¥¿¥Ð¥³¥ô¥£¥Ã¥Á¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò4ÅÀ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢72Ê¬¤Ë¹â°æ¹¬Âç¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Û¤«¡¢73Ê¬¤Ë¤ÏÄ®Ìî½¤ÅÍ¤âÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ï²¿ÅÙ¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¤Ï¤·¤¿¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¡£¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤¬4¡Ý0¤Ç¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ë²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¼¡Àá¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ï14Æü¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¡¢¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ï15Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥¦¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¤È¤½¤ì¤¾¤ìÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡¡4¡Ý0¡¡¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡8Ê¬¡¡¥¸¥ç¡¼¡¦¥¹¥«¥ê¡¼¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡Ë
2¡Ý0¡¡20Ê¬¡¡¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¯¥¹¡ÊPK¡¿¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡Ë
3¡Ý0¡¡36Ê¬¡¡¥Ï¥ê¥¹¡¦¥¿¥Ð¥³¥ô¥£¥Ã¥Á¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡Ë
4¡Ý0¡¡61Ê¬¡¡¥Ï¥ê¥¹¡¦¥¿¥Ð¥³¥ô¥£¥Ã¥Á¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡Ë
¡ÚÆ°²è¡ÛÆüËÜÂåÉ½DF¹â°æ¹¬Âç¤¬¥Ü¥ë¥·¥¢MG¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª
🇯🇵ÆüËÜ¤Î¼ã¤DF¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼🙌— DAZN Japan (@DAZN_JPN) 2026Ç¯1·î11Æü
¤Ä¤¤¤Ë¹â°æ¹¬Âç¤¬¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ø🔥
±¦CB¤È¤·¤ÆÌµ¼ºÅÀ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤«¡ª
🇩🇪¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè16Àá
🆚¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡ß¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯
📺 #DAZN ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ#¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬ #¤À¤Ã¤¿¤éDAZN pic.twitter.com/NeZY9bhlWR