【水晶玉子】1/11は物事を発展させる『三合』1年の幸運の種まきを／2026開運日

新しい一年の扉が開く1月は、始まりのエネルギーが満ちるとき。吉日を味方につけると、さらに行動力が高まり、明るい未来に向けての力強い一歩が踏み出せそうです。

2026年1月11日は、物事が発展する「三合」の日。人気占い師の水晶玉子さんに、この日に実践したい開運行動についてききました。

2026年1月11日（日）は開運日

やりたいことに力を注いで。人への連絡も吉

「三合」は十二支の組み合わせがよく、物事を発展させる運気を持つ吉日。2026年に実現、発展させたいことや課題に真剣に取り組むといい流れが生まれ、成果を上げやすくなります。特に人とつながりやすくなるので、会いたい人に連絡をとるといいでしょう。

物事を発展させる「三合」の日に幸せの種まきを。吉日を味方にして、2026年のいい運気の波に乗っていきましょう！

（『オレンジページ』2025年1月2日号より）

教えてくれたのは ……水晶玉子先生

占術研究家。幼いころから占いに興味を持ち、東洋占星術、西洋占星術、タロットカードなど数々の占いを研究。幅広い知識に裏打ちされた占いで当たると評判になり、女性誌を中心に大活躍。オリエンタル占星術、フルーツフォーチュンなどのオリジナル占いでも知られる。『水晶玉子のオリエンタル占星術 幸運を呼ぶ365日メッセージつき 開運暦2026』（集英社）が発売中。