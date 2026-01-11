【浦和＆南浦和】“さいたまスイーツ”をとことん楽しむ！スイーツが導く浦和さんぽ
◆【浦和＆南浦和】“さいたまスイーツ”をとことん楽しむ！スイーツが導く浦和さんぽ
ケーキ・菓子類の消費額が全国トップレベルで、市内にはスイーツ店も多くある全国屈指のスイーツ激戦区・さいたま市。なかでも様々なスイーツジャンルで盛り上がりを見せる浦和駅＆南浦和駅周辺のおすすめスイーツをご紹介。
◆【南浦和駅｜LETTER】
思わず笑みがこぼれる、手のひらサイズの小さな幸運
南浦和の住宅街に静かに佇むジェラート専門店。保存料や香料を一切使わない、安心でナチュラルな味わいは、大人だけでなく、近隣の子供たちにも大人気。定番のミルクや旬のフルーツなど豊富なフレーバーが揃い、ダブルやトリプルを選べば、友達と気軽にシェアできる楽しさも。口の中で広がるやさしい甘さに、心まで満たされる。
店舗データ｜LETTER（レター）
TEL.なし
住所／さいたま市南区文蔵2-25-23西側
営業時間／12:00〜18:00 月〜17:30
定休日／不定
メニュー例／パリパリチョコミルクと酸味豊かなフランボワーズのダブル650円。プラス80円でかわいらしいクッキートッピングも
アクセス／南浦和駅より徒歩10分
◆【浦和駅｜cafe uwaito】
街の喧騒からそっと離れて秘密のオアシスへよりみち
マンション脇の細道を抜けた先にある隠れ家カフェ。古民家をリノベーションした店内は、丁寧に淹れた香り高いコーヒーや、手作りのスイーツを楽しむ人であふれ、地元の憩いの場として根付いている。なかでもプリンは農家から届く新鮮な卵を使い、卵黄を贅沢に配合した濃厚な味わいが評判。また同じ卵を用いたオムライスなどランチメニューを目当てに訪れる人も多いそう。街の真ん中にあるのに、ここだけどこか時間がゆっくり。
店舗データ｜cafe uwaito（カフェ ウワイト）
TEL.070-9032-1501
住所／さいたま市浦和区常盤2-8-16
営業時間／11:00〜18:00
定休日／不定
メニュー例／地元食材を使った埼玉県産苺とバニラアイスプリン850円、ミルクの甘みがふんわりと広がるカフェラテ550円
アクセス／浦和駅より徒歩12分
◆【浦和駅｜Fruit Parfaiteria Kaju】
旬の果実を丸ごとすくう至福のパフェタイム
旬のフルーツを主役にしたパフェ専門店。グラスの中には、店主みずから農園に足を運んで見つけてきたそのときいちばんおいしいいちごやぶどう、柑橘などがどっさり。クリームやジェラートは甘さ控えめで、果実の酸味や香りをきちんと引き立ててくれる存在。スポンジやシリアルを忍ばせず、最後のひと口まで果物のおいしさを堪能できる。
店舗データ｜Fruit Parfaiteria Kaju（フルーツパフェテリア カジュ）
TEL.080-8734-1199
住所／さいたま市浦和区岸町7-2-5プラウド浦和岸町サンクアージュ1F
営業時間／10:00〜17:00
定休日／火 ・ 第1、3水
メニュー例／埼玉県の新品種「べにたま」をふんだんに使ったべにたまのパフェ3,300円
アクセス／浦和駅より徒歩8分
◆【南浦和駅｜maru bagel】
ごはんにもおやつにも。日々の食卓にもちっむぎゅっ食感を
住宅街にある小さなベーグル屋さん。一から種起こしした自家製酵母種で仕込んだ独自のもちっむぎゅっ生地がやみつきとリピーター続出。ほのかな酸味が小麦の甘みを引き立て、毎日食べても飽きない味わいに仕上げている。プレーンからスイーツ、惣菜系まで常時約30種の豊富なラインナップは、どれにしようか迷う時間さえ楽しい。
店舗データ｜maru bagel（マル ベーグル）
TEL.なし
住所／さいたま市南区南浦和3-44-2-1
営業時間／10:00〜17:00※売り切れしだい終了
定休日／月・水・日
メニュー例／焦がしキャラメルとスイートポテトあん320円、デカフェのホットコーヒー500円
アクセス／南浦和駅より徒歩7分
◆【浦和駅｜ACACIER 浦和店】
地元で愛され続ける、街を代表するスイーツ
洋菓子の世界大会を制した興野橙シェフが手がけるパティスリーの名店。フランス菓子をベースにしながら、地元埼玉の素材も活かした美しいデコレーションケーキは、目にも舌にもうるわしく、まるで芸術品。そんなスイーツに出会うため関東だけでなく、全国からもファンが集まるほど。
店舗データ｜ACACIER 浦和店（アカシエ）
TEL.048-877-7021
住所／さいたま市浦和区仲町4-1-12
営業時間／11:00 〜 18:00
定休日／火・水
メニュー例／指定農家のイチゴを使ったショートケーキ・フレーズ777円、カカオ生地にサワークリームで隠し味を加えたビスキュイ・ノワール702円
アクセス／浦和駅より徒歩15分
◆
◆