ゴンチャの季節限定♡雪見杏仁マンゴーミルクティーで冬のご褒美時間

寒さが深まる冬にぴったりな、心までとろける一杯がゴンチャから登場。2026年1月6日(火)より、季節限定で販売される「雪見杏仁マンゴーミルクティー」は、人気のマンゴーと杏仁を掛け合わせた冬ならではの贅沢ドリンクです。雪景色を思わせる美しい見た目と、やさしい甘みが広がる味わいで、ほっと一息つけるティータイムを演出してくれます♡

雪景色を映した冬限定ミルクティー

「雪見杏仁マンゴーミルクティー」は、フルーツと相性のよい阿里山ウーロンティーをベースに使用。

真っ白な杏仁豆腐と黄金色のマンゴーソースを重ね、きらきらとした雪景色のようなビジュアルに仕上げています。

ひと口飲むたび、杏仁のやさしい香りとマンゴーの濃厚な甘みが広がり、冬のひとときを華やかに彩ります。

アンテノールの苺フェスタ開催♡あまおう＆紅ほっぺの限定スイーツ

とろぷる杏仁×濃厚マンゴーの贅沢感

価格：ICED/M670円

とろぷる食感の杏仁豆腐は、まろやかな甘みとさっぱりとした後味が特徴。そこに芳醇なマンゴーソースを合わせることで、ゴンチャらしいフルーティーなコクを楽しめます。

フルーツティー好きにもデザート感覚で楽しみたい方にもおすすめの、満足感たっぷりな一杯です。

限定トッピング「杏仁」で広がる楽しみ方

価格：90円

今回、「杏仁」は限定トッピングとしても登場。お好みのドリンクに追加すれば、リッチな食感と風味がプラスされ、いつものティーが特別な味わいに。

「マンゴーピーチ阿里山ジェラッティー」や「黒糖ブラックミルクティー」、「あまおう®︎和紅茶ミルクティー」との組み合わせもおすすめです。

販売店舗：国内ゴンチャ全店

発売日：2026年1月6日(火)

カスタマイズ：追加トッピング2つまで可能です。

※販売終了時期は、各店舗の在庫状況により異なります。

※記載価格はすべて税込みです。

冬だけの特別な一杯を味わって

雪見杏仁マンゴーミルクティーは、冬にしか出会えない特別感と贅沢感を楽しめる季節限定ドリンク。冷たい空気の中で味わう、とろぷる食感とやさしい甘みは、心までほぐしてくれます。

ゴンチャが届ける「幸せなお茶の時間」で、この冬ならではの癒しを感じてみてはいかがでしょうか♪