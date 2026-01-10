【義母介護は専業主婦のシゴト？】「男には仕事があるんだよ！」押し付ける夫＜第9話＞#4コマ母道場
義両親に介護が必要になりそう……そんなとき、みなさんのご家庭では誰が介護を担う予定でしょうか。「実子である夫が中心になる」と考える人も多いかもしれません。けれど、まだまだ現役世代で仕事が忙しい場合もありますよね。だからといって、「みんな仕事で忙しいから、時間に余裕があるあなたがやってよ」と言われたら、戸惑ってしまうのではないでしょうか。そのうえ、「身内なんだからタダでやって当然だよね」などと言われたら……あなたならどうしますか？
第9話 冗談じゃない【リツコの気持ち】
【編集部コメント】
やりがいのある仕事を奪われるだけでもツラいのに、さらにお義母さんの介護で使い倒され、収入が減り家計にも大ダメージ……。「絶対に耐えられない、イヤ！」と心のなかで叫ぶリツコさん。悩みぬいた結果、何やらいい案を思いついたようですね。それにしてもタダノリさん、いくら仕事が忙しいからといって、丸投げだなんてちょっとひどくないですか？ 「いったい誰の母親なのよ……」と言いたくなってしまいますね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
