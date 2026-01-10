服や靴を替えながら現場に向かい犯行後再び着替え逃走か　以前住んでいたマンションのゴミ置き場から血の付いたナイフとともに見つかる　大田区会社社長殺害

東京・大田区で会社社長の男性が殺害された事件で逮捕された部下の男が、犯行前後に服を着替えていたことが分かりました。

山中正裕容疑者（45）は7日ごろ、大田区のマンションで、勤務する会社の社長・河嶋明宏さん（44）の首などを刃物で刺して殺害した疑いが持たれています。

警視庁は、10日午前11時15分ごろから山中容疑者の自宅の家宅捜索を行い、衣類など30点を押収しました。

その後の取材で、山中容疑者が自宅を出た後、服や靴を替えながら犯行現場に向かい、犯行後には自宅を出た際に着ていた服に再び着替えてから逃走したとみられることが分かりました。

犯行の際に使われた服や靴は、山中容疑者が以前住んでいたマンションのゴミ置き場に血の付いたナイフとともに捨てられていました。

山中容疑者は任意の事情聴取の際、「もみ合いになり逃げるのを追いかけて後ろから刺した」などと話していましたが、逮捕後の取り調べには「殺すつもりはなかった」と一部容疑を否認しているということです。

警視庁は、計画的に犯行に及んだとみて山中容疑者を追及しています。