Á´¹ñ¤Î³Ø¹»¤Ç¤¤¤¸¤áÆ°²è¹ðÈ¯¢ª³È»¶¤ÎÎ®¤ì à»ä·ºá¤ò´í×ü¤¹¤ëÀ¼¤â
¡¡ÆÊÌÚ¸©¤äÂçÊ¬¸©¤Î³Ø¹»¤ÇË½¹Ô¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¹¤ëÆ°²è¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ï¤Ç£¹Æü¡¢¿·¤¿¤ÊÆ°²è¤¬³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½é¤á¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆÊÌÚ¤Î¸©Î©¹â¹»¤ÇÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤¬ÊÌ¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤ËË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤¦Æ°²è¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊýÅª¤ÊË½ÎÏ¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÎÁû¤®¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢·Ù»¡¤¬Ë½¹ÔÍÆµ¿¤ÇÁÜºº¤ò³«»Ï¡£Æ±¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤â²ñ¸«¤ò³«¤Ä´ºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¼¡¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂçÊ¬»ÔÆâ¤ÎÃæ³Ø¹»¤Çµ¯¤¤¿Ë½¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¡££¹Æü¤ËÆ±»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤¬²ñ¸«¤·¡¢Æ°²è¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Æ±»ÔÆâ¤ÎÃæ³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦À¸ÅÌ¤À¤ÈÇ§¤á¡¢Ë½ÎÏ¹Ô°Ù¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¡¢Èï³²¼Ô¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£»£±Æ¤ÏºòÇ¯£··î¤Ç¡¢³Ø¹»¤ÎÏ²¼¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£¶µ°éÍÑ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤¬»£±Æ¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ë½¹ÔÆ°²è¤Î³È»¶¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¾¾ËÜÍÎÊ¿Ê¸²ÊÁê¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö°ÂÁ´°Â¿´¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤³Ø¹»¤ÇË½ÎÏ¹Ô°Ù¤ä¤¤¤¸¤á¤Ï·è¤·¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¡£Á´¹ñ¤Î¶µ°éÄ¹¤é¤òÂÐ¾Ý¤Ë¶ÛµÞ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ë½¹Ô¤Î²Ã³²¼Ô¤é¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬Ë½Ïª¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤é¤«¤ÎÂÐ½è¤¬É¬Í×¤À¤¬¡¢º£¸å¤âË½¹ÔÆ°²è¤Î³È»¶¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡£¹Æü¤Ë¤Ï·§ËÜ¸©¤Çµ¯¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ëË½¹ÔÆ°²è¤â³È»¶¤µ¤ì¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Èï³²¼Ô¤È²Ã³²¼Ô¤ÏÃæ³ØÀ¸¤À¤È¤¤¤¦¡£Èï³²¼Ô¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¾ðÊóÄó¶¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢º£¸å¤Ï¤³¤¦¤·¤¿³È»¶´õË¾¤âÁý¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡¡£×£Å£Â¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï¡Ö£Ó£Î£Ó¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î´Ö¤Ç¤ÏÆ°²è¤Î³È»¶¤ò´¿·Þ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Ø¹»¤ä¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤¬Í¸ú¤ÊÂÐºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤»¤Ê¤¤¤È¡¢¤À¤Ã¤¿¤é£Ó£Î£Ó¤Ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦É÷Ä¬¤¬¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡Âç¿Í¤ÎÀÕÇ¤¤Ï½ÅÂç¤À¡£