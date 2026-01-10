村重杏奈“オススメのチーズグルメ”語る「私は『しゃぶしゃぶ温野菜』の…」

タレントの村重杏奈（27歳）が、1月6日に放送されたバラエティ番組「やすとも・友近のキメツケ！あくまで個人の感想です」（関西テレビ）に出演。“オススメのチーズグルメ”について語った。



番組は今回、「幸せ充満！関西最強チーズグルメはこれ！」をテーマに、関西で話題のチーズグルメを紹介。その流れで、“オススメのチーズグルメ”を聞かれた村重は「私は『しゃぶしゃぶ温野菜』の…チェーン店あるじゃないですか。あそこの『チーズしゃぶしゃぶ』」を挙げる。



そして「ほんとにチーズだけを鍋でしゃぶしゃぶするんですけど、（チーズだけで食べてもいいし）お肉の上に乗せてもいいし。お出汁の味が選べるんですよ。だからいろんな食べ方ができるので。これが本当においしい…」と語った。