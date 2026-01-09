なんか老け見えなボブ → 卒業ー！！【40・50代】若見え叶う♡「大人の外ハネボブ」

重たく見えたり、動きが出にくかったり……年齢とともに「いつものボブ」がしっくりこなくなることも。そんな悩みを自然にカバーしてくれるのが、大人仕様の「外ハネボブ」。毛先に軽やかな動きを加えることで、一気に垢抜けも叶うかも◎ 今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、今っぽさを取り入れた外ハネボブをご紹介します。

艶とくびれで魅せる、ワンレン風外ハネボブ

艶やかな質感が際立つ、ワンレン風の外ハネボブ。トップは自然な丸みを残しつつ、首元でぐっとくびれを作ることで、すっきりとした印象に仕上がっています。ベースは短めにカットし、さり気なく外へ流す毛先がポイント。派手さはないものの、動きが加わることで地味に見えにくく、大人らしい上品さと軽やかさを両立しています。

ふんわり感柔らかな、ブラウンカラーの外ハネボブ

ベースはくるっと外にハネ、トップはやや長めに残して毛先を内側へ入れることで、全体に立体感が生まれています。くびれからのぞく外ハネが軽さを演出して、ボリュームが出にくい人でもバランスを取りやすそう。甘くなりすぎず、自然体でこなれた雰囲気を楽しめるデザインです。

ピンクベージュで今っぽさを添える、外ハネレイヤーボブ

ほんのりピンク味を帯びたベージュが印象的な、大人のレイヤーボブ。トップは毛束をゆらすように内側へ動かし、ベースはぷつっとしたラインを残しながら外ハネに仕上げています。直線と動きのバランスが絶妙で、甘さとシャープさの両方を感じさせるスタイル。カラーの効果もあり、外ハネでもカジュアルに寄りすぎず、程よく今っぽい表情に整います。

ワンレン風なのに軽やかな、ストレートタッチの外ハネボブ

一見ワンレン風に見える、ナチュラルな外ハネレイヤーボブ。トップはストレートタッチで落ち着かせ、ベースはトップの流れを拾いながら自然に外へ動かしています。暖色寄りのブラウンカラーが柔らかさをプラスして、上品な印象に。作り込みすぎない外ハネなので、派手さを抑えつつも軽さを出したい人におすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@osm1019様、@shimanaka_futur様、@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里