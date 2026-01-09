「覚悟はしていたけど...」神戸の日本代表FWが海外移籍も視野にチーム離脱。「いずれこの時が来ると分かっていたから仕方ない」「抜けるのは痛すぎる」の声
ヴィッセル神戸は１月９日、2026シーズンのトップチームメンバーおよび選手背番号を発表した。新戦力を含めた陣容が明らかになったなかで、このリストに「宮代大聖」の名前はなし。海外クラブへの移籍も視野に入れた交渉・準備のためにチームの活動から離れているとのことだ。
現在25歳のFWは、2024年に川崎フロンターレから神戸に加入。１年目はリーグ戦32試合で11得点、２年目は34試合に出場し、チームトップとなる11得点をマークした。
昨年７月に韓国で開催されたE-１選手権（東アジア選手権）でA代表に初招集され、デビューも飾った宮代のチーム離脱に、SNS上では以下のような声があがった。
「海外で活躍してほしいな」
「まじかー」
「淋しいけど頑張って成功して欲しい！」
「やっぱ大聖はそうだよな」
「やはり移籍か...」
「移籍先は欧州かな？」
「いずれこの時が来ると分かっていたから仕方ない」
「ACLE優勝までいて欲しかった」
「FW陣足りなくない？」
「FWの補強は大丈夫かな」
「あの推進力は簡単に替えが利かない」
「覚悟はしていたけど...」
「宮代抜けるのは痛すぎる」
新天地はどこになるのか。今後については決定次第、リリースされる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
