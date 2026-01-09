ローソンがチルド飲料「飲む麻婆豆腐」発売、“料理を飲みたい”の声に応え
ローソンは1月13日から、チルド飲料「飲む麻婆豆腐」を発売する。価格は298円（税込み）。
今回発売する「飲む麻婆豆腐」は、冷やして食べる、“飲むタイプ”の麻婆豆腐。本格的な麻婆豆腐の辛味や花椒のしびれ、絹ごし豆腐のなめらかな食感を楽しめる。
「デザート系ではない料理を飲みたい」「小腹を満たすドリンクが欲しい」といった声を受け、人気料理の一つである麻婆豆腐を、「飲む麻婆豆腐」として開発した。
ローソンはこれまで、2019年10月にチルド飲料「飲むソフトクリーム」を発売したのを皮切りに、飲むティラミス、飲むパンケーキ、飲むマヨなど30品の商品を展開。食べ物や調味料を“飲んで楽しむ”という驚きと本格的な味わいが30代〜50代を中心に好評で、特に、2024年11月に発売した「飲むマヨ」は味の再現性が高く、「想像以上にマヨネーズ」「本当にマヨネーズ」といった多くの声が寄せられた。
