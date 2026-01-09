YouTuberのがが解説、セブンイレブンの痩せ飯選び「見るべきはカロリーじゃない」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
フィットネス系YouTubeチャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、【最新】セブンイレブンの最強痩せ飯はこれ！（低脂質・高タンパク質）と題した動画を公開。コンビニでの食事選びにおいて、カロリーや炭水化物だけでなく、「脂質」と「たんぱく質」の量に着目することの重要性を解説した。
のが氏は、ダイエット中の食事選びで見るべき最も重要なポイントは「脂質」と「たんぱく質」の2つであると指摘する。具体的な数値目標として、1食あたり「たんぱく質20g以上、脂質10g以下」を目安にすることを推奨した。この基準を満たす「高たんぱく質で低脂質」な食事は満足感が高く、「食べ過ぎる方が難しい」ため、結果的に総摂取カロリーを抑えやすいという。
動画では、この基準を満たすセブン-イレブンのおすすめ商品が複数紹介された。中でも「たんぱく質が摂れる 参鶏湯」は、230kcalという低カロリーながらたんぱく質を23g摂取でき、脂質も6.5gに抑えられている優良商品として挙げられた。また、「鶏むね肉の大葉焼鳥 梅だれ」は、1パックでたんぱく質を30.5gも摂取できる驚きのスペックで、「買わない手はない」と絶賛された。
さらに、主食として「わかめそば」を紹介。そばはうどんなどに比べて血糖値が上がりにくい「低GI」食品であり、ダイエット向きの選択肢だと説明。ほかにも、おかずとして「砂肝の炭火焼」や「ほっけの塩焼」、間食に最適な「オイコス」などが紹介された。
のが氏は、コンビニで商品を選ぶ際に栄養成分表示の裏面を確認し、「高たんぱく・低脂質」を意識するだけで、食事の選択が大きく変わると強調。忙しい中でも手軽に実践できる食事管理のヒントとして、このシンプルな基準を提案し、動画を締めくくった。
チャンネル情報
8ヶ月で-10kg痩せたダイエット経験をもとに、短時間で効果が出るトレーニングやストレッチを紹介しています。効果がわかるから続く！全米ヨガアライアンスRYT200保持。