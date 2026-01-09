この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系YouTubeチャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、【最新】セブンイレブンの最強痩せ飯はこれ！（低脂質・高タンパク質）と題した動画を公開。コンビニでの食事選びにおいて、カロリーや炭水化物だけでなく、「脂質」と「たんぱく質」の量に着目することの重要性を解説した。

のが氏は、ダイエット中の食事選びで見るべき最も重要なポイントは「脂質」と「たんぱく質」の2つであると指摘する。具体的な数値目標として、1食あたり「たんぱく質20g以上、脂質10g以下」を目安にすることを推奨した。この基準を満たす「高たんぱく質で低脂質」な食事は満足感が高く、「食べ過ぎる方が難しい」ため、結果的に総摂取カロリーを抑えやすいという。

動画では、この基準を満たすセブン-イレブンのおすすめ商品が複数紹介された。中でも「たんぱく質が摂れる 参鶏湯」は、230kcalという低カロリーながらたんぱく質を23g摂取でき、脂質も6.5gに抑えられている優良商品として挙げられた。また、「鶏むね肉の大葉焼鳥 梅だれ」は、1パックでたんぱく質を30.5gも摂取できる驚きのスペックで、「買わない手はない」と絶賛された。

さらに、主食として「わかめそば」を紹介。そばはうどんなどに比べて血糖値が上がりにくい「低GI」食品であり、ダイエット向きの選択肢だと説明。ほかにも、おかずとして「砂肝の炭火焼」や「ほっけの塩焼」、間食に最適な「オイコス」などが紹介された。

のが氏は、コンビニで商品を選ぶ際に栄養成分表示の裏面を確認し、「高たんぱく・低脂質」を意識するだけで、食事の選択が大きく変わると強調。忙しい中でも手軽に実践できる食事管理のヒントとして、このシンプルな基準を提案し、動画を締めくくった。

YouTubeの動画内容

00:23

セブンイレブンのダイエット飯選びで見るべきポイント
00:51

重要なのは「脂質」と「たんぱく質」の2つ
01:14

1食あたりの具体的な目標数値
02:25

おすすめ商品?：たんぱく質が摂れる参鶏湯（サムゲタン）
05:48

ご飯にプラスするおすすめのおかず

