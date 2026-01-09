大井川鐵道（だいてつ）の社長がトップハム・ハット卿にそっくりだとSNS上で話題だ。



【写真】トーマスもトップハム・ハット卿が気になる表情です

静岡県の大井川沿いを走る私鉄、大井川鐵道。SLの動態保存が有名で、「きかんしゃトーマス」の意匠をまとった蒸気機関車も大人気だ。



今回SNSでは、その隣に立つ社長が、アニメ「きかんしゃトーマス」で鉄道会社の重役として出演するキャラ「トップハム・ハット卿」にそっくりすぎると話題になった。シルエットや衣装など、まるでアニメから飛び出してきたよう。大井川鐵道の広報担当者、新堀絵里さんに詳しく話を聞いた。



――コスプレの由来は？



大井川鐡道社長である鳥塚亮が就任当時から、「トップハム・ハット卿に似ている！」と評判で、権利元の承認を得て正式にトップハム・ハット卿の格好をするようになりました。



――衣装や小物なども忠実ですが、こだわりは？



帽子、ジャケット、特徴的な黄色いベストなど、できるだけ似た小道具を選んで用意し、トップハム・ハット卿の雰囲気を充実に再現するように頑張っているんですよ！（笑）。衣装を着る前から「似ている！」と話していたのですが、実際に選び抜いた衣装を着てもらうと、さらにトップハム・ハット卿感があり、従業員からも評判でした。



――トップハム・ハット卿の社長に会える日時は決まっているんですか？



日程は未定です。ただ、平日の方が社長が社内にいるので、会って、きかんしゃトーマス号と撮影できる確率は高いです。詳しい日程を発表していないので、「会えればラッキー！」というレア感も楽しんでいただいたいです。きかんしゃトーマス号は2026年もまたホームページで告知した上で運行予定です。



◇ ◇



SNSでは「似合ってる！」「会いたすぎる」「鳥塚社長コスプレ完璧ですね！」「鉄道好きとトーマスファンには羨ましいショット」「前回お会いできなかったので、もう一度チャレンジしてみます！」などの反響が寄せられた。アニメの中に飛び込めるような鐡道、是非足を運ばれてみてはいかがだろうか。



©2025 Gullane [Thomas] Limited.



（まいどなニュース特約・米田 ゆきほ）