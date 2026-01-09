厚生労働省の「患者調査の概況」によると、2023年に糖尿病で治療を受けていた患者総数は552万3,000人だったそうです。日本の深刻な健康課題である糖尿病について、国際医療福祉大学医学部教授で糖尿病専門医の坂本昌也先生は「“ちょっと血糖値が高い”という現象は、みなさんが考えているよりリスクが高い」と語ります。そこで今回は、坂本教授の著書『世界中の研究結果を調べてわかった!糖尿病改善の最新ルール』より一部引用、再編集してお届けします。

【図】コーラやスポーツドリンク、飲料水に含まれる砂糖の量

水分を摂るのは仕事

年齢とともに喉が渇かなくなる

水分を摂るのは仕事。

文字通り、糖尿病をはじめとする生活習慣病を遠ざけるために水分摂取を心がけるということです。

食事やエネルギー、そして水分は臓器を動かすために欠かせないものですが、年齢を重ねると摂取量が減る傾向があります。

加齢とともに水分を摂る量が減るのは、喉の渇きを感じるセンサーの反応が鈍くなるからです。若い頃なら少し体内の水分が減っただけで渇きを感じますが、高齢になると脱水状態に近づいても自覚できないことがあります。

そのため「喉が渇いたら飲む」ではもう遅いのです。50代以降は、意識的に水分を摂る習慣が必要になります。

患者さんに「水分を摂ってくださいね」とお話しすると、「水を飲むと何かプラスの効果を得られる」と受け取る人も多いのですが、水分補給はリスク回避のための習慣です。このままだとマイナス方向に進むものを、これ以上悪くならないように踏みとどまるために水分が必要なのです。

わたしたちの考え方は「マイナス10になるところをマイナス５に食い止める」というイメージで、決して０をプラス５に変える魔法のような効果ではありません。

だからこそ「水分摂取はお仕事です」と伝えているのです。

水分が不足すると心臓も腎臓も悪くなる

糖尿病の治療は食事や運動、薬物療法が中心とされてきましたが、近年では「水分摂取」そのものが大切な治療の柱として注目されています。

最新のアメリカ糖尿病学会（ＡＤＡ）のガイドラインでも、水分補給は単なる習慣ではなく「治療戦略のひとつ」として位置づけられており、その背景には複数の科学的な理由があります。



まず、水分が足りないと血液が濃くなり、相対的に血糖値が高い状態になります。これは検査結果が悪くなるだけでなく、水分不足が続くと血液が濃くなって血栓がつくられやすくなり、動脈硬化を悪化させることにつながります。

また、水分不足は腎臓に大きな負担をかけます。

腎臓は血液をろ過して不要な糖や塩分、老廃物を排出するフィルターのような存在です。

しかし、水分が不足すると腎臓に流れる血液の量が減り、十分にろ過できなくなるため、より働かなければならなくなります。

それだけ疲弊するということです。

日本で透析患者が多い背景には、糖尿病とともに、塩分の過剰な摂取に加えて水分不足による腎機能の低下が関わっていると考えられています。

血糖値が境界型や糖尿病型の人にとって水を摂ることは、合併症予防に欠かせない習慣なのです。

水分は普段飲んでいる量に、プラス５００ml

気づかないうちに脱水状態になっていることも

それでは具体的にどれくらい水分を摂るといいのでしょうか。

患者さんにもよく聞かれることですが、体格や活動量、季節によって必要量は変わりますし、個人差も大きいため、「毎日＊l飲んでください」と一律に目標数字を提示するのは難しいところがあります。

わたしがおすすめしているのは、「いまより５００ml多く飲む」ことです。

プラス５００mlは決してムリな量ではありません。朝起きたときにコップ１杯、昼食後にコップ１杯。これだけで達成できます。たったそれだけでいくらか血液がサラサラになり、腎臓のろ過機能も守られ、血糖値や血圧の安定にもつながります。

すでに糖尿病を発症されている人は尿から水分が失われやすく、気づかないうちに脱水になってしまうことがあるため、「普段より少し多めに」という意識が大切です。

水分を多めに摂るようにとお話しすると、一度にたくさん飲む人もいますが、大量の水を一気に飲んでも体は吸収しきれず尿として流れてしまいますし、胃腸にも負担がかかります。

コップ１杯を数回に分けて、こまめに飲むことがポイントです。水を飲むのが苦手な人は、冷たい水ばかりでなく常温の水やお茶、冬なら白湯などを取り入れるのもいいでしょう。



朝食・昼食時にちょっと多めに水分を摂る

水分を効率よく体に摂り入れるには、「いつ飲むか」も大切です。おすすめは、先ほども話しましたが、朝と昼。食事のときに摂るのが理想です。

わたしたちの体は、夜寝ている間、呼吸や汗によって知らないうちに５００ml前後の水分を失っています。起きた時点ですでに軽い脱水状態になっているのです。

そこで、朝ご飯のときにコップ１杯以上の水を飲む。

そうすると、体はすぐに潤いを取り戻し、血液の流れが改善されます。血糖値が上がりやすい朝に水分を摂れば、血糖値の急上昇をやわらげる効果もあります。水が胃に入ることで消化がスムーズになり、食べすぎを防ぐことにもつながります。

次に昼ご飯のときにコップ１杯以上の水を飲む。

午前中の活動で体は再び水分を消費しています。特に集中して仕事をしたり、外出したりすると、気づかないうちに水分が不足していることがあります。昼ご飯のときに「少し多めに」水分を摂ることは、午前中の不足を補い、午後の活動を快適に続けるために役立ちます。

朝昼に水分を摂ることは、夜間の排尿負担を減らすという意味でも有効です。

高齢者の中には、「夜中にトイレに行きたくなるのが負担だから」と水分を控える人がいますが、日中にしっかりと必要な量を確保しておけば、夜寝る前に大量に飲む必要が少なくなります。結果的に、夜間頻尿を防げるということです。

理想の水分補給は水か、麦茶

水は体に負担をかけず、腎臓のろ過を助ける作用も持つ

水分を摂るときにもうひとつ気をつけたいのが、何を飲むかです。

水分といっても、水以外にコーヒーや緑茶、清涼飲料水、スポーツドリンクなど選択肢はいろいろあります。しかし、どんな飲み物でもすべてが理想的な水分補給になるわけではありません。

理想をいうと、「水」か「麦茶」がいちばん安心で確実です。

水はカロリーも糖分もなく、体に負担をかけずにそのまま水分として利用されます。血液をサラサラに保ち、腎臓のろ過を助けるので、糖尿病や高血圧の人にとって特に安全な飲み物です。

麦茶も同様にカフェインを含まないため利尿作用が少なく、飲んだ分が体に残りやすいという特徴があります。香ばしい風味で食事にも合い、飽きずに続けられるのもおすすめする理由です。

一方、コーヒーや緑茶は、嗜好品として楽しむのはよいのですが、カフェインによる利尿作用があるので、水分補給の主役としては不向きです。もちろん、デカフェなどカフェインレスのコーヒーやお茶であればＯＫです。

アルコールも同様で、液体だからと水分と勘違いされがちですが、実際には強い利尿作用があり、脱水を進めてしまいます。ついつい飲む量が増えてしまう夏場の冷えたビールなどは特に注意が必要です。

砂糖たっぷりの飲料水は要注意！

水分補給が目的の飲み物でできれば避けたいのが、ジュースや清涼飲料水、スポーツドリンク、コーラといった糖分が含まれている飲料です。

夏になると、熱中症にならないようにとスポーツドリンクを飲んでいる人をよく見ますが、スポーツドリンクにはあなたが想像する以上に糖分が含まれています。

角砂糖１個を約３gとして計算すると、一般的に知られる５００mlペットボトルのスポーツドリンクに含まれる角砂糖は、約８〜10個。コーヒーを飲むときに角砂糖を２個入れるなどのレベルではありません。ちなみに、コーラは約19個です。

砂糖入りの飲み物は、吸収が早いため血糖値が一気に上がります。

これは血管にとって大きなストレスであり、糖尿病や心筋梗塞、脳梗塞などのリスクを押し上げます。

しかも液体のカロリーは満腹感を与えにくいため、「飲んだ分を食べた」と体が認識できず、気づかないうちに余分なカロリーを摂取してしまいます。

水分補給のつもりが、実際には病気のリスクを積み重ねているというのが現実です。

清涼飲料水も、言葉からは健康なイメージを受けますが、糖分が含まれています。「＊＊の味」「＊＊風味」といったフレーバー付きの水も、実は糖分がかなり入っているので油断してはいけません。

熱中症対策として知られる経口補水液にも、スポーツドリンクと比べると少なめですが糖分が含まれています。たくさん汗をかいたときにはいいですが、喉が渇いたからといって、飲みすぎには注意です。

また、糖質ゼロをうたう「ゼロ飲料」は、たしかに砂糖が入っている飲み物よりは健康的といえますが、代わりに含まれている人工甘味料の健康への影響ははっきりとわかっていません。

水分を補給するなら、やはり、「水」か「麦茶」なのです。

※本稿は、『世界中の研究結果を調べてわかった!糖尿病改善の最新ルール』（あさ出版）の一部を再編集したものです。