²¾ÌÌ½÷»Ò¤¬¿·¥á¥ó¥Ð¡¼Êç½¸¡¡³¤³°³èÆ°¤ò³èÈ¯²½¤·¡Ö¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¤È¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¿Ê¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡£·¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö²¾ÌÌ½÷»Ò¡×¤¬¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÊç½¸¤¹¤ë¡££¸Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°£Ø¤Ç±þÊç¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Êç½¸¥µ¥¤¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö²¾ÌÌ½÷»Ò¡×¤Ï¥¢¥ê¥¹½½ÈÖ¤È¥¹¥Á¡¼¥à¥¬¡¼¥ë¥º¤Î¥³¥é¥Ü¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë£²£°£±£³Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡££²£³Ç¯£²·î¤«¤é£·¿ÍÂÎÀ©¤ÎàÂè£²¾Ïá¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡££²£µÇ¯¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢¥¿¥¤¡¢¥«¥Ê¥À¤Ê¤É¤Î³¤³°¸ø±é¤ò¼Â¸½¡£º£Ç¯¡¢³¤³°¤Ç¤Î³èÆ°¤ò³èÈ¯²½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¿·¥á¥ó¥Ð¡¼Êç½¸¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼´ü´Ö¤Ï£¸Æü¤«¤é£²·î£¸Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢£¶·î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¡¦ÍÛ¸þ¤³¤Ï¤ë¤Ï¡Ö²¾ÌÌ½÷»Ò¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿£·¿Í¤È¶¦¤Ë¡¢Â¨ÀïÎÏ¤È¤Ê¤ë¿·¤¿¤Ê²¾ÌÌ½÷»Ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤¤¤ë£·¿Í¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò²Ã¤¨¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â²¾ÌÌ½÷»Ò¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢²¾ÌÌ½÷»Ò¤Ï¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÊç½¸¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡££²£°£²£³Ç¯£²·î¡¢¿·ÂÎÀ©¤È¤·¤Æ¸½ºß¤Î£·¿Í¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¿Ê¤ß¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££²£°£²£¶Ç¯¤Ï³¤³°¤Ç¤Î³èÆ°¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏºÆ¤Óºë¶Ì¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤ÊÄ©Àï¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ì´¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä·Á¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²¾ÌÌ½÷»Ò¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦¤ËÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò¡¢¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£