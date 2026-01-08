Venchiのバレンタイン2026が登場。心を揺らす「ウェーブマイハート」

イタリアのライフスタイルを体現するチョコジェラテリアVenchiから、2026年のバレンタインシーズンを彩る限定コレクションが登場します。テーマは「ウェーブマイハート」。どきどきと高鳴る気持ちを映し出すデザインと、情熱を込めたイタリアンチョコレートが融合したギフトは、大切な人への想いをそっと後押ししてくれる存在。贈る時間まで特別にしてくれるコレクションです♡

心を揺らすデザインと想いのテーマ

2026年のバレンタインコレクションは「WAVEMYHEART-胸が高鳴る、心を揺らす-」がキーワード。

しなやかなウェーブラインと印象的なハートモチーフが、恋する気持ちや感謝の想いを視覚的に表現します。

愛と情熱を詰め込んだ本物のイタリアンチョコレートが、ギフトとしての完成度を高め、贈る側も受け取る側も心が満たされる仕上がりです。

限定ギフトボックス全ラインアップ

コレクションには多彩なギフトが揃います。ハートギフトボックスウェーブマイハート7,560円(税込)は、16種類20個のイタリアンチョコレートを詰めた贅沢なアソート。

ハンパースモールウェーブマイハート5,400円(税込)は、11種類13個を円筒ボックスに収めました。

ギフトボックスチョコビアウェーブマイハート4,752円(税込)は、チョコビア8種を楽しめる一箱。

ミニブック缶アソートウェーブマイハート4,320円(税込)は、7種類8個を詰めた遊び心ある缶。

ハート缶ウェーブマイハート2,700円(税込)は、5種のチョコレート入りでさりげない贈り物に。

ブリスターハートダーク＆ミルクチョコレート1,458円(税込)は、シンプルでミニマムなギフトです。

発売日：2026年1月9日(金)

取扱：Venchi直営各店、オンラインストア

新作チョコとジェラートの魅力

新作「チョコビアラズベリー」は、濃厚なラズベリーフィリングとソースを重ね、ダークチョコレートシェルで包みチョコビア75％グレインをまとわせた一粒。

酸味と甘さのバランスが絶妙です。こちらはウェーブマイハートコレクションのセット内容として登場し、MYVENCHIMIX(量り売り)ではバレンタイン後に発売予定。

さらに同フレーバーのジェラートも、ホワイトチョコレートベースのラズベリージェラートにミルクチョコレートとラズベリージャムを重ね、ミルクチョコビアグレインをトッピングした贅沢な味わいで期間限定登場します。

※ジェラートの発売は2026年1月13日(火)です。

特別な想いを波打つハートに

Venchiの2026年バレンタインコレクションは、味わいだけでなくデザインやストーリーまで心を満たすラインアップ。

大切な人への想いを伝えるギフトとしてはもちろん、自分へのご褒美にも選びたくなる魅力が詰まっています。

胸が高鳴る瞬間を共有する「SharedTogetherness」の精神とともに、この季節だけの特別な甘さを楽しんでみてはいかがでしょうか♪