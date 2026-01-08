ニカッと顔がイイ

2025年12月18日、ホンダはステップワゴンの誕生30周年を記念した「STEP WGN e:HEV AIR EX 30周年特別仕様車」と「STEP WGN e：HEV SPADA 30周年特別仕様車」を発表しました。

これと同時に、ホンダアクセスからエアロ仕様の「ステップ ワゴン スパーダ」向けに「バンパーワイドガーニッシュ」を追加設定しました。

【画像】超カッコいい！ これがホンダ“新”「ステップワゴン」です！ 画像で見る（68枚）

ステップワゴンは1996年5月に登場したミニバン。広い室内空間、多彩なシートアレンジ、扱いやすいパッケージングは初代から一貫して受け継がれており、現行モデルとなる6代目もその思想を色濃く残しています。

6代目は2022年5月に登場し、ホンダ史上最大級の室内空間とシンプルでクリーンなデザインが特徴的。

ボディサイズは全長4830mm×全幅1750mm×全高1840mm、ホイールベースは2890mmで、7人乗り仕様を中心に8人乗りも展開されます。

エクステリアは、直線基調の落ち着いたスタイル。インテリアは視界の広さと居住性を重視した設計です。

パワートレインは、1.5リッターガソリン車と、2リッターエンジン＋モーターハイブリッドシステム「e:HEV」を採用し、電動走行を主体とした滑らかな加速が特徴です。

駆動方式はFFと4WDから選択可能。最高出力はエンジン車で150PS、燃費は最も良いe：HEV車で19.8km／L（WLTCモード）です。



先進安全装備はHonda SENSINGを標準化し、衝突軽減ブレーキやアダプティブクルーズコントロールなどを備えます。

今回、30周年特別仕様車はと同時に登場した「バンパーワイドガーニッシュ」は、エアロしようであるステップワゴン スパーダに装着することができます。

バンパーワイドガーニッシュは、ステップワゴン スパーダの上質に仕立てた力強く伸びやかなシルエットをさらに際立たせたいというユーザーの声を反映して企画・開発されたといいます。

フロントバンパーに重厚感とワイド感を加えることで、ステップワゴン スパーダならではの力強く堂々とした印象を演出し、存在感のあるフロントフェイスで、よりいっそうスタイリングの魅力を高めます。

また、光沢感があるベルリナブラック仕様に加えて、人気のボディーカラーとなっているプラチナホワイト・パールとのツートーン仕様を設定しています。

価格（税込み）は、ベルリナブラックは5万5000円、ベルリナブラック×プラチナホワイト・パールは6万500円です。