古今東西のコレクタブルカーによるオークション

日本でコレクターズカー専門のオークションハウスとしておなじみのビンゴ・スポーツが、1月9日〜10日にお台場で『BHオークション at シティサーキット東京ベイ』を開催する。

【画像】BHオークション at シティサーキット東京ベイに登場予定の全車種！ 全41枚

ここでは古今東西の希少性の高い日本車から欧州車、アメリカ車、さらには2台のモーターサイクルを含むコレクタブルカーが36台用意される。



BMWモータースポーツの原点であり頂点とも言える『BMW M1プロカー』が出品される。 BHオークション

幕張メッセで開かれている東京オートサロン2026と同じ日程で開かれるので、帰りに新木場でりんかい線に乗り換えれば、会場最寄り駅となる東京テレポート駅までのアクセスも良い。

今回注目したいのはBMWモータースポーツの原点であり頂点とも言える『BMW M1プロカー』が出品されることだ。M1プロカーはレース用に製作され、ほとんどが実戦で使用されているが、出品車はレース未使用で保管されてきた超貴重な1台なのである。今回はさらにM1のロードカーも出品される。

フェラーリではジャミロクワイのフロントマン、ジェイ・ケイが所有していた『365 GT4 BB』を用意。このほかフェラーリ・スペシャリストのARAI BANKINがF40やF50のパーツを用い総力を挙げて作り込んだ、究極の『328GTB』も出品される。

『日産スカイラインGT-R』は、ハコスカ、ケンメリ、トミーカイラR-Z、R35までの4台を用意されるとともに、希少なフェアレディZ432Rも並ぶ。

このほか『アルピナ・ロードスターV8』や『フィアット・アバルト1000SP』、『ポルシェ 356 Aスピードスター』、『アルファロメオ・ジュリア・スプリントスペチアーレ』など、憧れのアイテムカーも見逃せない。

オークションの最新情報や車両の詳細、参加方法については、公式ホームページでご確認されたい。

出品予定車は36台BHオークション at シティサーキット東京ベイ

出品予定車

（金額は主催者発表の予想落札価格）

Lot.1 2016年 ホンダ・グロム125G 8-12万円

Lot.2 2014年 ドゥカティ899パニガーレ 80-90万円

Lot.3 2003年 ポルシェ996GT3カップ 1000-1300万円

Lot.4 1934年 SSジャガー1.5Lスポーツ・スペシャル・ロードスター 400-600万円

Lot.5 1992年 ポルシェ911カレラRS N/GT［タイプ964］ 3000-3300万円

Lot.6 2008年 アルファロメオ8Cコンペティツィオーネ 3900-4500万円

Lot.7 1989年 フェラーリ328GTB 2000-2500万円

Lot.8 1964年 ヴィカラージュ・ジャガーEタイプ4.2ロードスター 2000-2500万円

Lot.9 1989年 ポルシェ911［タイプ930］ 2000-2300万円

Lot.10 1963年 シボレー・コルベア・グリーンブライアー 150-200万円

Lot.11 1996年 シボレー・コルベット・グランスポーツ・クーペ 800-950万円

Lot.12 1970年 メルセデス・ベンツ280SL 1200-1500万円

Lot.13 1993年 ランチア・デルタHFインテグラーレ・エヴォ 600-800万円

Lot.14 1966年 フィアット・アバルト1000SP 3200-3600万円

Lot.15 1947年 アルファロメオ6C2500スポルト・フレッチャドーロ 1500-1700万円

Lot.16 1968年 ホンダS800Mクーペ 700-900万円

Lot.17 1957年 ポルシェ356Aスピードスター 4500-5500万円

Lot.18 1963年 アルファロメオ・ジュリア・スプリントスペチアーレ 2300-2700万円

Lot.19 2003年 アルピナ・ロードスターV8 5500-6000万円

Lot.20 1971年 メルセデス・ベンツ280SL 2000-2500万円

Lot.21 1979年 BMW M1プロカー 1億8000-2億2000万円

Lot.22 1999年 トミーカイラR-Z（BNR34 Vスペック） 9500-1億500万円

Lot.23 1971年 日産スカイライン2000GT-R［KPGC10］ 3700-4300万円

Lot.24 1999年 三菱ランサー・エボリューションVI RS 1500-2000万円

Lot.25 2015年 日産GT-RニスモNアタックパッケージAキット 4500-5500万円

Lot.26 1973年 日産スカイライン 2000 GT-R［KPGC110］ COMING SOON

Lot.27 1975年 フェラーリ365GT4 BB 8500-9500万円

Lot.28 1972年 日産フェアレディZ432R 8500-9500万円

Lot.29 1971年 日産スカイライン2000GT-R［KPGC10］ 4500-5200万円

Lot.30 2020年 アルティマRS LS7 2300-2600万円

Lot.31 1979年 BMW M1 8000-9000万円

Lot.32 1993年 ランチア・デルタHFインテグラーレ・エヴォII 800-1000万円

Lot.33 2024年 ランボルギーニ・ウラカン・ステラット 4700-4900万円

Lot.34 1994年 ジャガーXJS V12 COMING SOON

Lot.35 1992年 ディムラー・ダブルシックス COMING SOON

Lot.36 1955年 アストンマーティンDB2/4マークI 2500-2800万円

＊出品車両の追加、変更の可能性あり

オークションインフォメーション



M1プロカー以外にも合計36台が出品予定だ。 BHオークション

日時：

1月9日（金）

11:00-18:00 プレビュー

1月10日（土）

11:00-14:00 プレビュー

14:00 オークション・スタート

会場：シティサーキット東京ベイ

東京都江東区青海1丁目3-12