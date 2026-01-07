「盲目のピン芸人」として活動する濱田祐太郎（36）が7日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「大波乱のスタート」となった出来事を報告した。

濱田は「昨日の夜出かけた時電車の中で気分が悪くなって休もうと思ったけど、ホームに降りてすぐ一瞬気を失って倒れました」とつづった。

さらに「すぐに周りの人が駅員さんを呼んでくれて駅長室でしばらく休んだら楽になったけど、目が見えないとあの時本当に何が起きたかわからなかったなぁ。濱田祐太郎、大波乱のスタートやわ」と続けた。

また、自身のYouTubeチャンネルでも報告。倒れたのは6日の夜8時過ぎのことで、先輩に誘ってもらった新年会に行くために出かけた時と説明。電車乗る前から「なんとなくしんどいな、けだるいなと言う感じがあった」が、とりあえず出かけたものの電車の中で「もの凄く気分が悪くなっていた」と言う。そのため乗り換えの駅で降りて、家に戻ろうと思い、とりあえずホームの端の方で休もうと壁に寄りかかったところで意識を失ったという。

気が付いたら男の人から「大丈夫ですか？」と声を掛けられていたとし、男の人が周りの人に「この人が急に倒れはって」という説明を聞いて、ようやく自分の様子がわかったという。その後、駅員の持ってきた車椅子に乗り、駅の部屋で30分ほど休んでいるうちに気分も落ち着いてきたため、帰宅。右足の足首と膝下に痛みはあるものの、頭や顔を打った感じはなかったと語った。

帰宅後にはシャワーを浴びて、宅配ピザも食べられたと報告したが「いやでもびっくりしたわ」とし、3、4年前にも同じようなことがあったため「何年か1回…冬場体調崩す、本当に。目が見えてなくて倒れていると、マジ何が起こっているかわからなかったですね…」と振り返っていた。