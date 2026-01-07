株式会社ローソンは、2026年1月13日(火)より「ご当地！うまいもん祭」を開催。

九州および山口県下関市（一部地域を除く）のローソン店舗では、地元の名店監修商品やソウルフードを再現したメニューなど、計8品が発売されます。

ローソン 九州「ご当地！うまいもん祭」

開始日：2026年1月13日(火) ※一部商品は1月12日(月)

販売エリア：九州および山口県下関市（豊北町・豊浦町除く）のローソン店舗（約1,400店）

商品数：計8品

ローソンが全国7つの地域ごとに展開する「ご当地！うまいもん祭」。

九州エリアでは、福岡の「もつ鍋」や「スタミナ鉄板焼」、鹿児島の「黒かつ亭」「麺屋ばってん親父」など、地域を代表する味覚や名店とのコラボレーション商品が勢揃い。

さらに、地元で愛されるアイス「あいすまんじゅう」をイメージしたスイーツも登場し、バラエティ豊かなラインナップでお祭り気分を盛り上げます。

からあげクン もつ鍋しょうゆ味

価格：298円(税込)

福岡のソウルフード「もつ鍋(しょうゆ)」の味わいを再現したからあげクン。

もつの旨味が溶け込んだ醤油ベースのスープに、にんにくの風味をプラス。

熱々の鍋料理を食べているかのような、濃厚で食欲をそそるジューシーな仕上がりです。

スタミナ鉄板焼風おにぎり

価格：198円(税込)

福岡のB級グルメ「スタミナ鉄板焼」をイメージしたおにぎり。

豚ハラミをニンニクやねぎと共に甘辛の焼肉だれで炒め、チャーハン風ごはんと合わせたスタミナ満点の一品です。

ニンニクの香りが食欲を刺激します。

黒かつ亭監修 とんかつ＆メンチカツ弁当

価格：697円(税込)

発売日：2026年1月12日(月)

鹿児島県産黒豚の専門店「黒かつ亭」監修のお弁当。

柔らかくジューシーなとんかつとメンチカツを一度に楽しめます。

2種類をブレンドした特製とんかつソースは、酸味と甘みのバランスが絶妙です。

【まちかど厨房】桜島どりのチキン南蛮丼(タル増し)

価格：592円(税込)

鹿児島県産の銘柄鶏「桜島どり」を使用した、宮崎発祥のご当地グルメ「チキン南蛮」丼。

2週間限定でタルタルソースの量を約1.4倍に増量しており、濃厚な味わいを存分に堪能できます。

麺屋ばってん親父監修 あか丸とんこつラーメン

価格：697円(税込)

鹿児島発祥の行列店「麺屋ばってん親父」監修。

名物「あか丸とんこつラーメン」をイメージし、豚骨スープに香ばしいマー油を合わせました。

容器一面を覆うほどのねぎとニンニクが効いた、ザクザク食感が楽しい一杯です。

西公園今屋のハンバーガー監修 ミックスエッグ

価格：437円(税込)

福岡市・西公園で50年愛される「今屋のハンバーガー」監修。

コッペパンに具材を挟む独自のホットドッグスタイルを再現しています。

ハンバーグ、ニンニクのきいたキャベツ、たまごをサンドし、お店のレシピに忠実な特製ソースで仕上げています。

あいすまんじゅう風味ぱん

価格：168円(税込)

福岡県久留米市「丸永製菓」のロングセラーアイス「あいすまんじゅう」とのコラボ商品。

やわらかい小豆あんと練乳風味のバニラアイスの特徴をイメージし、つぶあんとミルク風味ホイップをふんわりとした白いパンでサンドしました。

あいすまんじゅう風味パンケーキ

価格：310円(税込)

こちらも「あいすまんじゅう」をイメージしたパンケーキ。

ふんわり焼き上げた生地で練乳とホイップクリームをサンドし、粒あんととろりとしたクリームをトッピング。

アイスの味わいをスイーツとして表現しています。

九州・山口の地元グルメが満載。

ローソン九州地区「ご当地！うまいもん祭」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post もつ鍋味からあげクンや名店監修が集結！ローソン 九州「ご当地！うまいもん祭」 appeared first on Dtimes.