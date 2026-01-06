＜義兄と混浴ムリー！＞旦那「弟嫁の裸を見れたらラッキー」嘘！キモッ【第5話まんが：義姉の気持ち】
私はユリ（35）。先日、旦那のアサヒ（37）と義弟・コウダイ（32）と、義妹・アンジュ（31）ちゃんと子どもたちが、新しく建てたわが家に泊まりに来てくれました。和やかで楽しいBBQを終えたのですが、貸し切り風呂を提案したあたりから、なんだか雰囲気がおかしくなってしまって……。私のお気に入りの場所なので、絶対に義弟家族を連れて行きたかったのです。でも貸し切り風呂が空いておらず、唯一空いていた8名用のお風呂に、みんなで入ろうと提案しました。
ママ友たちはすごく驚いた様子でした。みんな口を揃えて、「男女混浴はありえない」と言いました。
私が義弟を本当の弟のように思っているように、旦那もアンジュちゃんを妹のように見ているはず。そこに性的な感情があるなんて、絶対にありえない……そう信じていたのです。
旦那は少し考えたあと、「別に見たいとかは思わないけど……。弟の奥さんだし気まずいな〜と思いながら、チラッと見ちゃってたかも？ ラッキーくらいの感覚で？」と、言いました。その言葉を聞いた瞬間、私は衝撃を受けました。
私は、旦那にとってもアンジュちゃんは、私が義弟を思うのと同じ「妹のような存在」なのだと思っていたのです。
「裸が見れてラッキー」なんて思うとは……。
私は義弟の裸を見てもなんとも思いません。だから旦那もそうだと思っていました。
でも……本当のきょうだいでもないし、たしかに私に羞恥心が欠けていたのかもしれません。
とくにアンジュちゃんには、イヤな思いをさせてしまいました。
自分が平気だからといって、人もそうだとは限らないということがよくわかりました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・横内みか
