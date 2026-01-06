ドジャース、昨季最多勝ペラルタ獲得へ26歳右腕を放出か　数球団と“争奪戦”へ　米報道

ドジャースがペラルタをトレードで獲得を目指すと報じられた(C)Getty Images

　ドジャースブルワーズの右腕で昨季最多勝を挙げたフレディ・ペラルタをトレードで獲得を目指していると報じられた。

　ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は、米メディア『The Athletic』のケン・ローゼンタール記者とウィル・サモン記者の報道に触れてこう記した。

「フレディ・ペラルタに関するトレード交渉が本格的に再開されようとしている。ニューヨークの両球団（ヤンキースとメッツ）、ドジャースブレーブスレッドソックスなどが関心を示している。また、ペラルタの年俸800万ドル（約12億円）を許容できる低予算の球団も獲得に乗り出している」

　29歳の右腕は昨季33試合に先発して17勝6敗、防御率2.70の成績を残した。それゆえに、「ドジャースがペラルタを先発ローテーションに加えるためには、ブルワーズに対して相当な見返りを用意する必要がある。両記者によれば、交換条件にはメジャー即戦力の先発投手が含まれる見込みだ」という。

　記事では、交換要員にエメ・シーハンの名前を挙げ、「昨年の10月、ドジャースの強力な先発陣の中にシーハンの入る枠はなく、彼はポストシーズンではブルペンに回った。このように先発投手の層が極めて厚いからこそ、ドジャースは大物選手を獲得するために、シーハンのような実績のある若手をトレード要員として差し出す余裕があるのだ」と指摘。

　26歳右腕のシーハンは昨季15試合で6勝3敗、防御率2.82の成績を挙げている。果たして、ドジャースはペラルタ獲得のためにシーハンを放出するのか、今後の動きに注目だ。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]