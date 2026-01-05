¡Ô¥Ï¥ï¥¤¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Ç¡¼¥È¤Ç¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥×¥Á¥×¥é¥Ð¥Ã¥°¡Õ¡ÖÆ±Ç¯Âå¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¥¢¥¹¥ì¥¸¥ã¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤«¡©¤ÈÏÃÂê¤Ë¡¡¼ÂÍÑÀ¤Î¹â¤¤¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡¢ÂçÃ«¤Ï¡ÖÌ¼¤Î¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼Ã´Åö¡×
¡¡Ìîµå¥·¡¼¥º¥ó¤Î³«Ëë¤Ë¸þ¤±¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¥ª¥Õ¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¡£2025Ç¯4·î¤Ë¤ÏÂè°ì»Ò¤È¤Ê¤ëÌ¼¤ò²ÈÂ²¤Ë·Þ¤¨¡¢½é¤á¤Æ·Þ¤¨¤¿ºòÇ¯Ëö¡¢²ÈÂ²¤Ï¥Ï¥ï¥¤¤Ç¥Ð¥«¥ó¥¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£MLB´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ö¥ë¡¼¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¡£Çò¹õ¤Î¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¤Ç¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Ç¡¼¥È¤¹¤ëÂçÃ«É×ºÊ
¡ÖºÊ¡¢¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë12·î11ÆüÁ°¸å¡¢¤¢¤ëÉÔÆ°»º¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥Ï¥ï¥¤½£¥³¥Ê¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢T¥·¥ã¥Ä¡¢Ã»¥Ñ¥ó¡¢¥µ¥ó¥À¥ë¤È¤¤¤¦"¥ª¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë"¤ÎÂçÃ«¤¬¾Ð´é¤Ç¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥ï¥¤¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÂçÃ«¤ÏÊÌÁñÍÑ¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤ò½ä¤ëºÛÈ½¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤ÇË¬¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÂçÃ«¤Ï¤è¤Ã¤Ý¤É¥Ï¥ï¥¤¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¾åµ¤ÎÉÔÆ°»º¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤ÎÅê¹Æ¤«¤éÄø¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤ÎSNS¡Ø¾®¹È½ñ¡Ù¤Î¤¢¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¡¢ÂçÃ«¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤ÇÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºßÊÆ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¡Ò¥³¥Ê¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ë¤Ð¤Ã¤¿¤ê²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ó¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÂçÃ«¤È¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¡¢Ä¹½÷¡¢¤½¤·¤Æ°¦¸¤¤Î¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤òÊâ¤¯Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥¥ã¥Ã¥×¤«¤é¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¹õ·Ï¤ÇÂ·¤¨¡¢µÕ¤Ë¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¸ÞÊ¬Âµ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤é¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Þ¤ÇÇò·Ï¡£É×ÉØ¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¡õ¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Æ°²è¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤ÏÁ¯¤ä¤«¤ÊÀÄ¿§¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤ò¸ª¤«¤é²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ØThirty Years¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£Á°½Ð¡¦ºßÊÆ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÏÃ¡£
¡Ö¡ØThirty Years¡Ù¤Ï¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦ Katy DeGroot¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤¬30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿ÀáÌÜ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢HP¤Ë¤Ï¡Ø30Ç¯¸å¤âÂçÀÚ¤Ë»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤ò¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¾ï»È¤¤¤Ç¤¤ë¾å¼Á¤Ê¥¢¥¹¥ì¥¸¥ã¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¤¯¡¢¸½ÃÏ¤Ç»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡¡¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ØThirty Years¡Ù¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¤Í¡£HP¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²Á³Ê¤Ï98¥É¥ë¡¢ÆüËÜ±ß¤ÇÌó1Ëü5000±ß¤Ç¡¢ÂÑ¿åÀ¤ÈÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¤¿¼ÂÍÑÅª¤Ê¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤·¤¿·Ú¤¯¤Æ½À¤é¤«¤¤¥Ñ¥ÕÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ð¥Ã¥°¤Ïº£¥È¥ì¥ó¥É¤Ê¤Î¤Ç¡¢Îà»÷¾¦ÉÊ¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¤³¤Î¥Ö¥ë¡¼¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤òÇä¤ê½Ð¤·¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤â¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£Áª¼ê¤ÎºÊ¤¿¤Á¤¬½¸¤¦¡Ö±üÍÍ²ñ¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡¢¤³¤Î¥È¡¼¥È¤ò¼«¿È¤ÎInstagram¤ÇÀëÅÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÝ¤Ë¥Ð¥Ã¥°¤¬ÇÛ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£Á¯¤ä¤«¤ÊÀÄ¤¬¥Ï¥ï¥¤¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤È¤Æ¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤â¥»¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬¤³¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤ËÇã¤¤ÊªÉÊ¤òµÍ¤á¤Æ»ý¤Ä°ìÊý¤Ç¡¢ÂçÃ«¤ÏÌ¼¤¬¾è¤Ã¤¿¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£µå¾ì¤ËË¬¤ì¤ëºÝ¤Ë¤â¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ò²¡¤¹¤Î¤ÏÂçÃ«¤ÎÃ´Åö¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢É×ÉØ¤ÎÂÐÅù¤Ê´Ø·¸¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡×
¡¡½Õ¤Ë·Þ¤¨¤ëWBC¤Ë¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬»²²ÃÍ½Äê¡£¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤ÏÍèÆü¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î»þ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï--ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£