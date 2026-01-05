¤Ê¤¼¤¤¤ÞÃæ¸ÅÉÊ¤¬ºÇ½é¤ÎÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡© ¡¡ eBay ¤È¥ê¥¢¥ë¥ê¥¢¥ë¤¬¼¨¤¹¥ê¥»¡¼¥ë»Ô¾ì¤ÎÊÑ²½
µ»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
2025Ç¯¡¢¥ê¥»¡¼¥ë¤¬°Â²Á¤ÊÂåÂØ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹ØÇã¤Îµ¯ÅÀ¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤¿¡£
²Á³ÊÈæ³Ó¤ä¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ¤¬¿Ê¤ß¡¢Ãæ¸Å»Ô¾ì¤Î²Ä»ëÀ¤È¿®ÍêÀ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤äÀáÌÜ¾ÃÈñ¤Ç¤âÃæ¸Å¤¬¿·ÉÊ¹ØÆþ¤òÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥ê¥»¡¼¥ë¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¿´¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤½¤ÎÏÆ¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¿·ÉÊ¤òÇã¤¦¤è¤ê°Â¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤è¤ê¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Êª²Á¤¬¾å¾º¤·¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Î²óÅ¾¤¬Â®¤Þ¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬²ÁÃÍ¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ò¤è¤ê¶¯¤¯µá¤á¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥ê¥»¡¼¥ë¤Ï¡Ö¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ëÁªÂò»è¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
11·î11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¥¢¥ë¥ê¥¢¥ë¡ÊThe RealReal¡Ë¤Î2025Ç¯Âè3»ÍÈ¾´ü·è»»ÀâÌÀ²ñ¤Ç¡¢CEO¤Î¥é¥Æ¥£¡¦¥ë¥Ù¥¹¥¯»á¤Ï¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤òÎ¨Ä¾¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Î¹ØÇã¥Ç¡¼¥¿¤¬¼¨¤¹¡Ö¥ê¥»¡¼¥ë¤¬¼çÌò²½¡×¤·¤¿¸½¼Â
¡Ö²æ¡¹¤Ï¿Í¡¹¤ÎÇã¤¤Êª¤Î»ÅÊý¤òÊÑ¤¨¡¢¥ê¥»¡¼¥ë¤ò¼çÍ×¤ÊÁªÂò»è¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆ±»á¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£Æ±¼Ò¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Çã¤¤ÊªµÒ¤Î58¡ó¤¬Æó¼¡Î®ÄÌ»Ô¾ì¤òÌÀ³Î¤Ë¹¥¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢47¡ó¤Ï¿·ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëÁ°¤Ë¥ê¥»¡¼¥ë²ÁÃÍ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ë¥Ù¥¹¥¯»á¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥ê¥»¡¼¥ë¤Ï¤â¤Ï¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¤ËÈ¿±þ¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
ºâÌ³ÌÌ¤Î¿ô»ú¤â¡¢¤½¤Î¼çÄ¥¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Âè3»ÍÈ¾´ü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ë¥ê¥¢¥ë¤ÏÎ®ÄÌÁí³Û¡ÊGMV¡Ë5²¯2000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó780²¯±ß¡Ë¤òÊó¹ð¤·¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç20¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£Çä¾å¹â¤Ï17¡óÁý¤Î1²¯7400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó261²¯±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ä¾¶á12¥«·î¥Ù¡¼¥¹¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ð¥¤¥ä¡¼¿ô¤Ï100Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÌ´ü¸«ÄÌ¤·¤â°ú¤¾å¤²¤é¤ì¡¢GMV¤Ï21²¯¥É¥ë¡ÊÌó3150²¯±ß¡ËÄ¶¤ò¸«¹þ¤à¡£
¹âµéÉÊ¤ä¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤Ç¤âÁª¤Ð¤ì¤ë¥ê¥»¡¼¥ë»Ô¾ì
¤Ê¤«¤Ç¤â¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ä»þ·×¤È¤¤¤Ã¤¿¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬¹¥Ä´¤Ç¡¢½é¤á¤Æ»þ·×¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¸ÜµÒ¤Ï46¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Î¸¡º÷¿ô¤Ï247¡óµÞÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥»¡¼¥ë¤¬Ã±¤Ê¤ëºÛÎÌ¾ÃÈñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëÇã¤¤Êª¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¶ÉÌÌ¤¬¡¢²áµî¤Î¥ê¥»¡¼¥ë¥Ö¡¼¥à¤È°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Îµ¬ÌÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¹½Â¤¤Ë¤¢¤ë¡£
¥ê¥»¡¼¥ë¤Ïº£¤ä¡¢¥Ç¡¼¥¿¡¢Èæ³Ó¥Ä¡¼¥ë¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î²Á³Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¡¢Ãæ¸ÅÉÊ¤Î¹ØÆþ¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ìµ»ë¤·¤Å¤é¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¡¼¥¿¤È²Ä»ë²½¤¬¥ê¥»¡¼¥ë¤ò¡ÖÂ¬Äê²ÄÇ½¤Ê»Ô¾ì¡×¤ËÊÑ¤¨¤¿
¥ê¥¢¥ë¥ê¥¢¥ë¡¢¥ô¥§¥¹¥Æ¥£¥¨¡¼¥ë¡¦¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ö¡ÊVestiaire Collective¡Ë¡¢eBay¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀª¤¤¡¢²Á³ÊÊÑÆ°¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÓÏ¹¥¤Ê¤É¤òÄÉÀ×¤¹¤ë¥È¥ì¥ó¥É¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥ê¥»¡¼¥ë¤òÃÇÊÒÅª¤ÊÂåÂØ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¬Äê²ÄÇ½¤Ê»Ô¾ì¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¹¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤âµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥Ç¡¼¥¿¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÇã¤¤Êª¹ÔÆ°¤½¤Î¤â¤Î¤â·Á¤Å¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2021Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥ê¥»¡¼¥ë¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ö¥Ù¥Ë¡ÊBeni¡Ë¡×¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡¢¥±¥¤¥È¡¦¥µ¥Ê¡¼»á¤Ï¡¢Çã¤¤ÊªµÒ¤Ï¤â¤Ï¤äÃ±¤ËºÇ°ÂÃÍ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¹â¤¤ÉÊ¼Á¤È¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤è¤¤²ÁÃÍ¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆÀ¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆ±»á¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö°Â¤µ¡×¤è¤ê¡Ö²ÁÃÍ¡×¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¾ÃÈñ¼Ô¿´Íý¤ÎÊÑ²½
¥Ù¥Ë¤Ï¡¢¥Ç¥Ý¥Ã¥×¡ÊDepop¡Ë¡¢eBay¡¢¥ê¥¢¥ë¥ê¥¢¥ë¡¢¥ô¥§¥¹¥Æ¥£¥¨¡¼¥ë¡¦¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤ò²£ÃÇÅª¤Ë½¸Ìó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯½éÆ¬¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÍøÍÑ¼Ô¿ô¤Ï100Ëü¿Í¶á¤¯¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¥µ¥Ê¡¼»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥ê¥»¡¼¥ë¤ÎÀª¤¤¤Î°ì°ø¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤ë¡Ö²è°ì²½¡×¤Ø¤ÎÊ¸²½Åª¤ÊÈèÊÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿Í¡¹¤Ï¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¿È¯¤·¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢»ä¤Ï¤½¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤À¡×¤ÈÆ±»á¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¹¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¤ò¹¶Î¬¤·¤Æ¡¢²¿¤«¥¯¡¼¥ë¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢Ì¾ÍÀ¤Î¥Ð¥Ã¥¸¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
Ãæ¸Å¹ØÆþ¤¬¿·ÉÊ¹ØÆþ¤òÄ¾ÀÜÃÖ¤´¹¤¨¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë
¥ê¥»¡¼¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡¢¥Ç¥Ý¥Ã¥×¤ÎCEO¤Ç¤¢¤ë¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥»¥ó¥×¥ë»á¤Ï¡¢Æ±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Ï¸½ºß5000ËüÅÀ°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ¤¬½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¸ÅÉÊ¤¬¿·ÉÊ¹ØÆþ¤ÎÂåÂØ¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö·ÐºÑÅª¤Ë¸·¤·¤¤»þÂå¤Ë¤Ï¡¢Æó¼¡Î®ÄÌ»Ô¾ì¤Ç¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Æ¤è¤ê°Â¤¯¡¢¤è¤ê¼êº¢¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿Í¡¹¤Ï²¿¤«¤òÇä¤Ã¤Æ²¿¤«¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¡¢²¿¤«¤òÇä¤Ã¤Æ²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ê¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤ê¤â¤Ç¤¤ë¡×¡£
¤µ¤é¤ËÆ±»á¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥Ç¥Ý¥Ã¥×¤Ç¤Î¹ØÆþ¤Î5·ï¤Ë3·ï¤¬¡¢ËÜÍè¤ÏÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¹ØÆþ¤òÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
AIÈæ³Ó¥Ä¡¼¥ë¤¬¥ê¥»¡¼¥ë¤ò¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÁªÂò»è¡×¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿
¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤è¤ë¥ê¥»¡¼¥ë¤ÎºÎÍÑ¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÈæ³Ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ä¡¼¥ë¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥£¥¢¡ÊPhia¡Ë¤Ï¡¢Glossy¤Î¡Ö2025Ç¯¥¤¥Î¥Ù¡¼¥¿¡¼¥º¡¦¥ê¥¹¥È¡×¤ËÁª½Ð¤â¤µ¤ì¤¿¡¢¥Õ¥©¥¨¥Ù¡¦¥²¥¤¥Ä»á¤È¥½¥Õ¥£¥¢¡¦¥¥¢¡¼¥Ë»á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿AIÅëºÜ¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢°ì¼¡»Ô¾ì¤È¥ê¥»¡¼¥ë»Ô¾ì¤ò²£ÃÇ¤·¤¿²Á³ÊÈæ³Ó¡¢¥ê¥»¡¼¥ë²ÁÃÍ¤ÎÄÉÀ×¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤ÎÂåÂØÉÊÉ½¼¨¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯4·î¤Î¥í¡¼¥ó¥Á°Ê¹ß¡¢Æ±¥¢¥×¥ê¤Ï5000¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤ï¤¿¤ë3²¯5000ËüÅÀ°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ¤ò¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹²½¤·¡¢¸¡º÷¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·¡¼¤ò80¡ó°Ê¾åºï¸º¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¿ô¤Ï64Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤¿¤ÈÆ±¼Ò¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃåÍÑÃ±²Á¡×¤ÈºÆÈÎ²ÁÃÍ¤òÁ°Äó¤ËÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë»þÂå
¡Ö³ÈÄ¥µ¡Ç½¤òÍ¸ú¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¹ØÆþ¤¹¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«È½ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸²½¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¥¢¡¼¥Ë»á¤Ï¸ì¤ë¡£¤½¤Î¾ðÊó¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥»¡¼¥ë²ÁÃÍ¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÃæ¸Å²ÁÃÍ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤«¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃåÍÑ¤¢¤¿¤ê¤Î¥³¥¹¥È¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢¤è¤ê¹âÉÊ¼Á¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤«¤é¤À¡×¡£
¥Õ¥£¥¢¤Î¼ç¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼ÁØ¤Ï¡¢ZÀ¤Âå¤ª¤è¤Ó¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤Âå¤Î½÷À¤Ç¤¢¤ë¡£
AI¤Î¿Ê²½¤¬¥ê¥»¡¼¥ë»Ô¾ì¤ÎÀ®Î©¾ò·ï¤òÊÑ¤¨¤¿
¡ÖËÜÅö¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡¢²æ¡¹¤Î²ñ¼Ò¤¬À®Î©¤·ÆÀ¤ë´Ä¶¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥²¥¤¥Ä»á¤Ï¸ì¤ê¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê²Á³ÊÄÉÀ×¤ä¥ê¥»¡¼¥ëÊ¬ÀÏ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëAI¤Î¿Ê²½¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Ö3Ç¯Á°¤Ë¤Ï¡¢²æ¡¹¤Î¤è¤¦¤Ê²ñ¼Ò¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¹ØÆþ¤¹¤ë¤¿¤Ó¡¢ÊÖÉÊ¤¹¤ë¤¿¤Ó¡¢¤½¤·¤ÆÁª¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿·ë²Ì°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï·ÑÂ³Åª¤Ë³Ø½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
Æ±ÍÍ¤Ë¡¢702¿Í¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò»ý¤ÄÄ¹Ç¯¤ÎeBay½ÐÉÊ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥ë¡¼¥´»á¤Ï¡¢¡ÖAI¤Ë¤è¤ë¾¦ÉÊÀâÌÀ¤ä¥¿¥¤¥È¥ëºîÀ®¥Ä¡¼¥ë¡×¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¶áÇ¯¤ÏÃæ¸ÅÉÊÈÎÇä¤¬³ÊÃÊ¤Ë´ÊÃ±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Ä¡¼¥ë¤Ï¡¢¿·µ¬½ÐÉÊ¼Ô¤¬¤è¤ê¿×Â®¤Ë½ÐÉÊ¤·¡¢¤è¤ê¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ²Á³ÊÀßÄê¤ò¹Ô¤¦¼ê½õ¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ï¡ÖºÆÈÎÁ°Äó¡×¤ÇºÇ½é¤ËÇã¤ï¤ì¤ë
¤«¤Ä¤Æ¥ê¥»¡¼¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤È¤âÀÈ¼å¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼Ê¬Ìî¤Ï¡¢º£¤ä¤â¤Ã¤È¤â¶¯ÎÏ¤ÊÀ®Ä¹¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
eBay¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÉôÌç¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ëGM¤òÌ³¤á¤ë¥«¡¼¥¹¥Æ¥£¡¦¥¡¼¥¬¥ó»á¤Ï¡¢¥ê¥»¡¼¥ë¤Ï¥«¥Ë¥Ð¥ê¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¶¼°Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ÜµÒ³ÍÆÀ¤Î¼êÃÊ¤À¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤ò½é¤á¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Î40¡Á65¡ó¤Ï¡¢Æó¼¡Î®ÄÌ»Ô¾ì¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆ±»á¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£
¿®Íê¤È²Ä»ëÀ¤¬¥ê¥»¡¼¥ë¤ò¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿
eBay¤Ï¸½ºß¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼»þ·×¡¢¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¡¢¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡¢°áÎÁÉÊ¡¢¥·¥å¡¼¥º¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Î¿¿´æ´ÕÄê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯¤äAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÉÔÀµËÉ»ß¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿Í¡¹¤¬¿®Íê¤Ç¤¤ëÂÎ¸³¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²æ¡¹¤ÏËÄÂç¤Ê»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¡¼¥¬¥ó»á¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥ê¥»¡¼¥ë¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó³¦¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÌÜÎ©¤Ä¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç¤â¡Ö¥×¥ì¥é¥Ö¥É¡×¤¬²ÁÃÍ¤Ë¤Ê¤ë
¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Î¥¨¥¤¥ß¡¼¡¦¥Ð¥Ê¡¼¥Þ¥ó»á¤¬¡¢eBay¤È¶¨¶È¤·¡¢¥ê¥»¡¼¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¥¨¥ó¥É¥ì¥¹¡¦¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡×´ë²è¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡£
¡Ö¥×¥ì¥é¥Ö¥É¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥·¥ó¥Ü¥ë¤À¡×¤ÈÆ±»á¤Ï¸ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°Â²Á¤Ê¥Ç¥å¡¼¥×¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥ë¥Ã¥¯¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥Ô¡¼¥¹¤òÃµ¤·¤¿¤ê¡¢¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸ÉÊ¤ò¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÆ°¤¤¬¡¢´ÑµÒ¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Î¸¶Ê¸¡§How resale became the first place shoppers looked in 2025¡Ï
Zofia Zwieglinska¡ÊËÝÌõ¡¢ÊÔ½¸¡§é¶À¾Î´²ð¡Ë