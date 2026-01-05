¡Ô²ÃÆ£¥í¡¼¥µ·ÏÎ¥º§¡©¡ÕIZAM¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼²ò¾Ã¤·¤¿µÈ²¬ÈþÊæ¤Ø¤ÎÆ±¾ð¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥Þ¥Þ¥¿¥ìÉüµ¢
¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î·ÝÇ½³¦·ëº§È¯É½¥é¥Ã¥·¥å¤ÎÃæ¡¢20Ç¯¤Î·ëº§À¸³è¤ò½ª¤¨¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤ËÃíÌÜ¤À¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖSHAZNA¡Ê¥·¥ã¥º¥Ê¡Ë¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëIZAM¡Ê53¡Ë¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÈ²¬ÈþÊæ¡Ê45¡Ë¤¬2025Ç¯12·î31Æü¡¢Î¥º§¤òÈ¯É½¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡Û2ÅÙÌÜ¤ÎÎ¥º§¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿µÈÀî¤Ò¤Ê¤ÎÁÔÀäÈ¾À¸¡ÄºÇ½é¤ÎÉ×IZAM¤È¤Ï"¤Þ¤Þ¤´¤Èº§"¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¡Ö½¡¶µ2À¤¡×¤â¹ðÇò
¡¡06Ç¯11·î¤Ë·ëº§¸å¡¢¸½ºß18ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÄ¹ÃË¡¢17ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¢15ºÐ¤Î¼¡ÃË¤Î3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë2¿Í¤Ï¡¢¡Ö»Ä¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤ª¸ß¤¤¤Ë¹Í¤¨ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ÊÌ¡¹¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤ÆÊâ¤»Ï¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡IZAM¤ÏºÆº§¤Ç¡¢1999Ç¯2·î¤Ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÈÀî¤Ò¤Ê¤Î¡Ê46¡Ë¤È·ëº§¤â¡¢7¥«·î¤Î¥¹¥Ô¡¼¥ÉÎ¥º§¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£µÈ²¬¤È¤Ï20Ç¯¤âÏ¢¤ìÅº¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¤ÆSNS¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡Ô20Ç¯¤â¤è¤¯Â³¤¤¤¿¤è¤Í ²æËý¤·¤¿¤È¸À¤¦¤«¡Õ¡Ô¥¤¥¶¥à¤µ¤ó¤¬±üÍÍ¤òµ´²Ç¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ï±üÍÍ¤Ï²æËý¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¡Õ¤Ê¤É¤ÈÂ¿¤¯¤¬µÈ²¬¤Î"ÍÊ¸î"¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¢£IZAM¤ÏµÈ²¬¤Î"µ´²Ç"¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤âÀ¤´Ö¤Ï¡©
¡Ö·ëº§¸å¡¢·ÝÇ½À¸³è¤ò¥»¡¼¥Ö¤·»Ò°é¤Æ¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤ëµÈ²¬¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢IZAM¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç"µ´²Ç"¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¥Í¥¿¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÈ²¬¤µ¤ó¤Ï½Ð±é»þ¤ËIZAM¤µ¤ó¤¬»Ò°é¤Æ¤ËÉ¬Í×¤ÊÀ¸³èÈñ¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢ÈÖÁÈÌ©Ãå»þ¤Ç³°¿©Ãæ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ø¤ÎÂÖÅÙ¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¡¢¼ÂÂÖ¤ÏµÕ¤Ç"¥â¥é¥Ï¥éÉ×"¤ò·üÇ°¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ÀÊÌ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê½÷À»ïÊÔ½¸¼Ô¡Ë
¡¡¸½ºß¡¢IZAM¤Ï¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤¬¡¢¥·¥ã¥º¥Ê¤È¤·¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ò·ÑÂ³Ãæ¡£º£Ç¯¤ÏÆüËÜ¤ÈÆîÊÆ¤Ç¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò¸øÉ½¡£¤Þ¤¿·àÃÄ¡Ö¥Ù¥Ë¥Ð¥éÅÆÃÄ¡×¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¡¢±é·à¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶È¤ä¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¥Ð¥¹¥¯¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£·îËö¤Ë¤Ï¸Ä¿Í¥é¥¤¥Ö¤â¹ðÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£100¿Íµ¬ÌÏ¤Î¥Ï¥³¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê±Ä¶È³èÆ°¤È¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢µÈ²¬¤µ¤ó¤Ï·ëº§Á°¤Þ¤Ç"Ìþ¤ä¤··Ï"¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤Ï¤Û¤ÜµÙ¶È¾õ¶·¤Î¸½ºß¤â¤¿¤Þ¤ËÈÖÁÈ¤Ê¤É¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¶á±Æ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤«¤é¡¢Î¥º§¸å¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÉüµ¢¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃËÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Î½÷À¤«¤é¡Ô²ÃÆ£¥í¡¼¥µ·ÏÎ¥º§¡Õ¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¡¢É×¤È¤Î´Ø·¸¤ËÇº¤àºÊ¤¿¤Á¤«¤é¤Ïº£²ó¤ÎÎ¥º§¤Ø¤Î¶¦´¶¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¤¡£¥Þ¥Þ¥¿¥ì¤È¤·¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î½÷À»ïÊÔ½¸¼Ô¡Ë
¡¡25Ç¯¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¾¾°æÂçÊå»á¡Ê44¡Ë¤ÈÎ¥º§¤·¤¿½÷Í¥¤Î²ÃÆ£¥í¡¼¥µ¡Ê40¡Ë¤Ï¡¢µç¶þ¤À¤Ã¤¿·ëº§À¸³è¤òÌÀ¤«¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£µ×¡¹¤Î½÷Í¥¶È¤ËËÜ³ÊÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µÈ²¬¤Î»Ñ¤ò¸«¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤½¤¦¤À¡£
