「できが悪い」裕福な家庭で言われ続けた36歳の長男が「行方不明」となった理由

「親子関係に問題を抱えている人は、母の日に複雑な思いをするようです。親御さんの中には、自分への母の日のプレゼントとして、お子さんの調査を依頼する人もいます」

そう語るのはリッツ横浜探偵社の山村佳子さん。浮気調査を専門とする山村さんのもとには、浮気でなくとも様々な「家族の相談」がもちかけられる。

「親からの依頼」で「行方不明の子どもを探したい、安否を確認したい」という依頼も実は少なくないという。虐待の可能性もあるため、場所を知らせることはなく「場所を探す」「現状を伝える」だけの依頼を受けることもあるのだとか。

その中でも印象的だった「子ども探し」の事例を教えてもらった。

山村さんはカウンセラーの資格も持っている。問題解決はメンタルケアの知識も重要だ。その視点からお伝えする連載「探偵はカウンセラー」より世相を反映した事例を伝える「正月SP」第4回のテーマは「子供の幸福度」だ。

ご紹介する依頼者は63歳の専業主婦、朋子さん。会社経営をする65歳の夫との間に、36歳の長男と、30歳の次男がいる。長男は朋子さん曰くすべての受験に「失敗」し、できが悪いというが、十分大きな大学を卒業し、大企業に勤務している。次男は難関大学から大手商社に入り、3年前に社内恋愛で結婚。2歳の娘もいる。

「できが悪い子ほど可愛い」という言葉通り、朋子さんは、受験にも就職にも朋子さんの思い通りの成績を残せなかった長男を「愛する」がゆえに徹底的に管理をしてきたという。25歳で一度一人暮らしをしたときも、すきをみて合い鍵を作り、その家に通うようになって30歳の時には実家に帰させた。そんな長男が行方不明になったのは、次男が結婚した3年前。朋子さんの依頼は「長男の居場所を探して、元気な姿を確認したいだけなのです」ということだった。

しかし実は朋子さんがカウンセリングルームから帰ったあと、朋子さんの夫から電話があった。実は夫は長男の居場所を分かっていた。子育てを任せきっていた夫は、長男の苦しみを理解していたのだ。そこで住所も聞いたうえでの「元気な姿の確認」をする調査をすることになった。

では長男はどのように暮らしているのだろうか。そこから明らかになったことは。

4〜5歳の子どもが…

朋子さんの夫から伝えられた住所は、都内の自宅からは行きにくく、1時間近くかかる都内でした。長男が母親から離れたいという意志を感じました。

古い集合住宅で、家賃は11万円程度。オートロックもありません。朝7時から張っていると、8時に長男が慌ただしく出てきました。4〜5歳くらいの男の子を連れています。てっきり独身だと思っていたら、結婚しているのでしょうか。長男と男の子は親しそうです。長男は自転車に男の子を乗せると、駅の近くの保育園に預けると自転車で駅まで行き、電車に乗って都心のオフィスに出勤していました。

ランチは後輩と思しき男性と出てきて、近くの定食店へ。長男は色白で穏やか。とても優しそうです。服もシンプルなスマートカジュアルです。白のシャツに紺のジャケット、チノパンが体に馴染んでいます。

浮気調査で男性をみることが多いため、長男のような誠実そうな人を見ると、心が癒される感じがしました。

長男と男性は社内政治について楽しそうに話していました。男性が「ゴルフをやりませんか？」と誘うと、「俺はいいよ〜」と笑った笑顔が朋子さんに似ていました。

長男は18時に出てきて、2駅ほど地下鉄に乗り家の方向へと向かいます。車内は空いており、座ってはうとうととしていました。疲れているごく普通の勤め人といった雰囲気。スーパーで醤油とキャベツを購入し、エコバッグがないからでしょう、手で持って帰宅。エコバッグを忘れても軽々しく袋をもらわないのは、誠実な人なんだなと感じました。その後の動きはありませんでした。

夫婦で調査の報告に

朋子さんは「無事を確認すればいい」とのことだったので、これで調査は終了。報告には朋子さんと夫でいらっしゃいました。

朋子さんは「元気に仕事をしている。あの子が元気な姿で、ホッとしました」と写真を見ながら涙ぐんでいました。顔色や痩せたことなどを話しつつ、「エコバッグを持てって言ったのに！」と怒り出すなどしていました。そんな朋子さんに対して、夫は「もういい大人なんだから」とたしなめています。

意外と朋子さんが「すぐに会いに行きたい。住所を教えてほしい」と言うのかと思いましたが、長男が手離れしたことは納得している様子です。また、女性のことも知っていたようですが、朋子さんはその存在を完全に無視していました。

その夜、夫から電話があり「仕事が忙しくて、家事も子育ても妻に任せきりにしてしまった。気がつけば、長男に僕がすべき役割を押し付ける形になってしまった」と話していました。

夫の話によると、今、夫の会社を次男に承継するために、5年の計画を立てているとか。

そのため、次男は今の勤務先を辞める準備をしているそうです。そのことには次男の妻も長男も納得しており、「応援する」と励ましてくれているのだとか。

以上の話し合いを、朋子さん抜きで進めてしまっていたそうです。その他も重要な決定は夫と次男で進めています、そんな空気を察知して、朋子さんはどこか疎外感を覚えていたのでしょう。これが長男への執着に向かわせたようです。

我慢強く、「自分が我慢すればいい」と思っている長男は母親に対して配慮し、話を聞いてあげたり、食事に付き合ったりしていたのです。その度に「あなたを育ててあげたのは私」とか「私はあなたが心の支え」などと朋子さんは言っていました。

夫は今後、できるだけ朋子さんに寄り添うと話していましたが、一度固まってしまった家族の関係をいい状態に戻すには、かなりの時間がかかります。

夫は「妻は精神的に不安定なところがあり、心療内科にかかっていたのですが、最近、薬を飲んでいないみたいです。通院もサポートして行きたいと思います」と話していました。

長男が家を出た理由

ちなみに、長男と一緒に住んでいる女性は、高校時代から親しくしている友達です。子供は前の夫との間に生まれた子で、結婚してからDVや浮気が離婚を言い渡されたそう。そこに手を差し伸べたのが長男。親密にやりとりするうちに、男女の仲に発展。一緒に住むようになったそうです。

長男は結婚したいと思っていましたが、彼女は長男の実家の裕福さや朋子さんの性格、次男夫婦のスペックの高さもわかっていて二の足を踏んでいました。長男も「絶対に反対される」と、実家には寄りつかなかったようです。それは彼女の存在を、長男の様子の変化や噂話で察知した朋子さんが、「あなた、傷物のコブ付きと付き合ってないでしょうね。少なくとも大卒の可愛い子を連れてきて、ママを安心させてちょうだい」とか「ウチにはウチの血しかいらない。結婚くらいまともな相手としてほしい」などと話していたからです。

長男も母親の思いの強さを知っている。顔を合わせたら取り込まれてしまうのはわかっているので、母親と決別する覚悟で家を出ていたのです。

朋子さんのほかにも、絶縁した子供の「生活している姿」を調べてほしいという依頼は増え続けています。そこに母親の支配、父親の無関心が根底にあり、そこに世間体重視や、子供の適性の無視などが乗っかってくることが多いのです。

ユニセフは、5年ごとに発表する「先進国の子どもの幸福度レポート」の最新版を2025年5月に発表しました。精神的幸福度、身体的健康、スキルの3つの分野についてそれぞれ順位が計算されていて、日本は36カ国中14位と5年前に38ヵ国中20位からやや上昇しています。その内訳は、身体的健康は2回連続1位、スキルは38ヵ国中27位から36ヵ国12位で、精神的幸福度が38ヵ国中37位から36ヵ国中32位。精神的幸福度が圧倒的に低いのです。

そして細かい分析を見ると、「親子の会話の量」の多さが幸福度に大きく影響を与えていることがわかります。朋子さんは長男を自分なりに愛しているけれど、そこに「会話」はあったのでしょうか。「できが悪い」と言い続け、干渉することは「会話」ではないし、むしろそれで子どもが幸福を感じることは難しいことでしょう。

朋子さんも「自分が悪い」ことに薄々感づいています。子どもは親の付属物ではないし、トロフィーではないことをすべての親が認識しなければ、日本の子どもの精神的幸福度は低いままになってしまうのではないかと感じます。

長男の方はとても優しく育ったようです。でも、彼が心の傷を抱えていることは想像に難くありません。朋子さんと再び会うことができる日が来るかどうかは、朋子さんが気づき、変わることができるか否かにかかっているように思いました。

調査料金は5万円（経費別）です。

【前編】「裕福な家庭」で36歳の長男が3年行方不明…63歳の母が探偵に依頼した意外なこと