º£Ç¯¤³¤½Åê»ñ¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿¤¤¡ª ¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡Ø¤ª¶â¤ÎÂç³Ø¡Ù¤ÎÎ¾³ØÄ¹¤¬¶¯ÎÏ¿äÁ¦¤¹¤ëÏÃÂê½ñ¡ØTHE WEALTH LADDER ÉÙ¤Î³¬ÃÊ ¨¡¨¡ »ñ»º¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÀïÎ¬¡Ù¤È¡¢¡Ö¡Ø¶â»ý¤ÁÉã¤µ¤ó ÉÏË³Éã¤µ¤ó¡Ù°ÊÍè¤Î¾×·â¤Î½ñ¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØJUST KEEP BUYING ¼«Æ°Åª¤ËÉÙ¤¬Áý¤¨Â³¤±¤ë¡Ö¤ª¶â¡×¤È¡Ö»þ´Ö¡×¤ÎË¡Â§¡Ù¤ÎÃø¼Ô¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¸¥å¡¼¥ê»á¤Ë¶ÛµÞ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£²Ì¤¿¤·¤Æ²¿¤ò¸ì¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡Ê¼èºà¡¿¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡ÂçÌîÏÂ´ð¡¢¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡Ë
Éû¶È¤ÇÃí°Õ¤¹¤Ù¤¤³¤È
¡½¡½ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Éû¶È¤ò¤¹¤ë¿Í¡¢Éû¶È¤òÇ§¤á¤ë´ë¶È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØTHE WEALTH LADDER ¥¦¥§¥ë¥¹¡¦¥é¥À¡¼¡Ù¤Ë¤âÉû¶È¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤ÆÆüËÜ¿Í¤ØÃí°Õ¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¸¥å¡¼¥ê¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¡¡Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï·ÐºÑÅª¤ÊÍýÍ³¤ÇÉû¶È¤ò¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¤â¤Á¤í¤ó¡¢Éû¶È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤ª¶â¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡Ë¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤ËÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¾ï¤Ë¡Ö¼ýÆþ¸»¤òÊ£¿ô»ý¤Ä¡×¤³¤È¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜ¶È¤ò¼¤á¤º¤ËÉû¶È¤Ç·ÑÂ³Åª¤Ë¼ýÆþ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢Áá¤¯»ñ»º¤òÃÛ¤¯¤Î¤ËÌòÎ©¤Ä¡£
¡¡Åê»ñ¤ò¤¹¤ë¤Ë¤»¤è¡¢Éû¶È¤ò¤¹¤ë¤Ë¤»¤è¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¼ýÆþ¸»¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤À¡£
¡¡¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤Ï¼ýÆþ¸»¤¬1¤Ä¡¢¤Ä¤Þ¤êËÜ¶È¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤â¤·¤½¤Î¼ýÆþ¸»¤ò¼º¤¨¤Ð¡¢µçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Åê»ñ¤äÉû¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ýÆþ¸»¤¬Ê£¿ô¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢·ÐºÑÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÉû¶È¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¼ýÆþÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê°ã¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤É¤ó¤ÊÅê»ñ¤äÉû¶È¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¥ì¥Ù¥ë3¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤À¡£
Éû¶È¤È¡Ö1¡ó¥ë¡¼¥ë¡×
¡¡¤µ¤é¤ËÂçÀÚ¤Ê¤Î¤¬¡¢Éû¶È¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢¤½¤ì¤ËÈñ¤ä¤¹»þ´Ö¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë²ÁÃÍ¤Ë¸«¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¡Ö»þ´ÖÅª¤Ê²ÁÃÍ¡×¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤ÎºÝ¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡Ö1¡ó¥ë¡¼¥ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡1¡ó¥ë¡¼¥ë¤Ë½¾¤Ã¤ÆÉÙ¤Î³¬ÃÊ¤òÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ºÝ¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÁªÂò»è¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡¦¥ì¥Ù¥ë1¡Ê»ñ»º1Ëü¥É¥ëÌ¤Ëþ¡Ë¡½¡½»þµëÏ«Æ¯¡£»ñ»º¤Î1¡ó¡á10¥É¥ë°Ê¾å¡Á100¥É¥ëÌ¤Ëþ
¡¦¥ì¥Ù¥ë2¡Ê»ñ»º1Ëü¥É¥ë°Ê¾å¡Á10Ëü¥É¥ëÌ¤Ëþ¡Ë¡½¡½µ»Ç½Ï«Æ¯¡£»ñ»º¤Î1¡ó¡á100¥É¥ë°Ê¾å¡Á1000¥É¥ëÌ¤Ëþ
¡¦¥ì¥Ù¥ë3¡Ê»ñ»º10Ëü¥É¥ë°Ê¾å¡Á100Ëü¥É¥ëÌ¤Ëþ¡Ë¡½¡½¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¡¢Éû¶È¡¢¾¯³ÛÅê»ñ¡£»ñ»º¤Î1¡ó¡á1000¥É¥ë°Ê¾å¡Á1Ëü¥É¥ëÌ¤Ëþ
¡¦¥ì¥Ù¥ë4¡Ê»ñ»º100Ëü¥É¥ë°Ê¾å¡Á1000Ëü¥É¥ëÌ¤Ëþ¡Ë¡½¡½¥¥ã¥ê¥¢Å¾´¹¡¢µ¯¶È¡¢Ãæµ¬ÌÏÅê»ñ¡£»ñ»º¤Î1¡ó¡á1Ëü¥É¥ë°Ê¾å¡Á10Ëü¥É¥ëÌ¤Ëþ
¡¦¥ì¥Ù¥ë5¡Ê»ñ»º1000Ëü¥É¥ë°Ê¾å¡Á1²¯¥É¥ëÌ¤Ëþ¡Ë¡½¡½»ö¶È³ÈÂç¡¢Âçµ¬ÌÏÅê»ñ¡£»ñ»º¤Î1¡ó¡á10Ëü¥É¥ë°Ê¾å¡Á100Ëü¥É¥ëÌ¤Ëþ
¡¦¥ì¥Ù¥ë6¡Ê»ñ»º1²¯¥É¥ë°Ê¾å¡Ë¡½¡½´ë¶ÈÂÎ¡Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¡Ë¤Î¹½ÃÛ¡¢Âçµ¬ÌÏÅê»ñ¡£»ñ»º¤Î1¡ó¡á100Ëü¥É¥ë°Ê¾å
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤Ï¥ì¥Ù¥ë1¡ÊÀ¸Â¸ÀïÎ¬¡Ë¤È¥ì¥Ù¥ë2¡Ê¶µ°é¡õ¥¹¥¥ëÀïÎ¬¡Ë¤Î¸å¤Î¥ì¥Ù¥ë3¡ÊÅê»ñÀïÎ¬¡Ë¤ÇÉû¶È¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ì¥Ù¥ë3¤ÇÉû¶È¤Ë¤É¤ì¤À¤±»þ´Ö¤ò»È¤¤¤½¤Î»þ´Ö¤¬¤É¤ì¤À¤±²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¡¢¤½¤·¤Æº£¸åÂ³¤±¤ë¤«ÈÝ¤«¤ò¡Ö1¡ó¥ë¡¼¥ë¡×¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö»þ´Ö¤Î²ÁÃÍ¡×¤È¾¾²¼¹¬Ç·½õ¤Î¿ÍÀ¸ÀïÎ¬
¡¡Éû¶È¤¹¤ëºÝ¤Ë°Õ¼±¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡¢ÃùÃß¤¬Áý¤¨¡¢ÉÙ¤Î³¬ÃÊ¤òÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¡¢¡Ö»þ´Ö¤Î²ÁÃÍ¡×¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤ÇËÜ½ñ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤¿¡¢¾¾²¼¹¬Ç·½õ¤µ¤ó¡Ê1894¡Á1989¡Ë¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Èà¤ÏÍÄ¤¤º¢¤Ë¸«½¬¤¤¤È¤·¤ÆÆ¯¤¡¢9ºÐ¤«10ºÐ¤ÇÄ®¤Ë½Ð¤Æ»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÅÅÅô²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¡¢¤ä¤¬¤Æ¼ÒÆâ¤ÇºÇ¹â¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Þ¤Ç¤Î¤Ü¤ê¤Ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¤³¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¿®¤¸¤¿¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¸«½¬¤¤¢ª¼Ò°÷¢ª¥È¥Ã¥×¼Ò°÷¢ªÈ¯ÌÀ²È¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÈà¤Ï¼«Á³¤È¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤ª¶â¤ò²Ô¤°¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë»þÅÀ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÊÌ¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï°ÕÌ£¤ò¤Ê¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð»ä¤Ï¹â¹»À¸¤Îº¢¡¢Éã¤¬¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÍÑ¤Î¶õ¤´Ì¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î»ÜÀß¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢1´ÌÅö¤¿¤ê5¥»¥ó¥È¤â¤é¤¨¤ë¡£¿ôÂÞÊ¬½¸¤á¤ì¤Ð¡¢40¥É¥ë¤«¤é50¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¹¥¥ë¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¡¢»ä¤Î¼ýÆþ¤ÏÈôÌöÅª¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£º£Æü¤Ç¤Ï¡¢¶õ¤´Ì½¸¤á¤ËÈñ¤ä¤¹»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤¦·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤ò¤â¤¿¤é¤µ¤Ê¤¤¡£
¡¡¾¾²¼¤â¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢Æ±¤¸µ¤¤Å¤¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤Ï½¾¶È°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¡¢¼¡¤Ë¼«¤é²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¤½¤Î²ñ¼Ò¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î²áÄø¤Ç¡¢ÀïÎ¬¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤·¾¾²¼¤¬¸¡ºº°÷¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ½é¤Î»Å»ö¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¿ÊÊâ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£»ö¶ÈÉôÀ©¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Èà¤Î²ñ¼Ò¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾²¼¤Ï¤½¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤·¤ÆÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¡¢¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¾ï¤Ë»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤Î²ÁÃÍ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹â¤Þ¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò»È¤¦²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ò·«¤êÊÖ¤·È½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡ÉÙ¤Î³¬ÃÊ¤òÅÐ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò²¿¤Ë¡¢¤É¤¦»È¤¦¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Î»Å»ö¤ä¼ýÆþ¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤³¤Î¡Ö1¡ó¥ë¡¼¥ë¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
