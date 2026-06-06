巨人８−２ロッテ（交流戦＝５日）――巨人が４連勝。中山が五回の先制犠飛、六回の３点二塁打など５打点をマークし、井上は２失点でプロ初完投勝利を挙げた。ロッテは反撃が遅かった。「１試合を完結させられたのはすごく自信になった」初めて上がった九回のマウンド。二死から迎えたロッテ・ソトを追い込みながら、痛恨の２ランを浴び、巨人の井上は悔しそうな表情を浮かべた。それでも、次打者を空振り三振に仕留め、自身初