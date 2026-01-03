食楽web

●いよいよ2026年がスタート！あなたの上半期の運勢は？ 人生という道で本当に迷った人だけがたどり着く、秘密の裏路地でひっそり鑑定をする占ねこ先生のタロット占い。占いを通して人生をより幸せに導きます。

占ねこ先生は問います。「みなさんの心の奥にある本当に望む幸せ」を。唯一無二の“私”になれるヒント、日々自分らしく笑顔で生きるためのアドバイスを。カードに良いも悪いもありません。必ずあなたに届けたいメッセージがあるから出てきてくれています。時にあなたの心の奥にかかった鍵を解き放つために。

太陽は太陽、月は月、悪魔は悪魔、私は私。

時にカードたちは大きなインスピレーションを与えてくれます。そんなインスピレーションも交えてリーディングする占ねこタロット。面白がって日々のヒントにしてみてください。（占ねこ先生）

【1月】生まれのあなたは「世界 正位置」

とても充実した素晴らしい上半期となりそうです！

韓国ドラマを観る人はわかると思いますが、ハラハラドキドキ、大変なことをを乗り越えて、全ての伏線を見事に回収した後にくるあり得ないやつ。

そう、まさかの財閥イケメンと一緒に豪邸に暮らして、朝起きると彼が先に起きて朝食を用意してくれている。それだけでも幸せなのに仕事も順調。そんなあり得ないほどの、ニヤニヤが止まらない最後の最後の一番楽しい時間。

例えるならそんなステージが用意されています。

これは一つの物語の完結であって、あなたが歩んできた今までの道のりは、そりゃ韓国ドラマの主人公とは違いますから、急に財閥が現れるとかそんなことは期待しないでいただきたいのですが、あなた自身の今まで歩んできた道のり、楽しさ、辛さ、努力、人間関係、いろんな伏線が回収されて、まるっとあなたの満足のいくステージであなたが輝く日々を送れる、とカードは言っています。

要はあなたが土を耕して、種を蒔いてお世話したお花が咲く、あるいは実がなる、食べる。あるいはその実を売ってお金を得る。どんな種を植えたにせよ、お花が咲くのか、実がなるのか、お金を得るのか、結果が出てくるということです。

なんていうか、世界のカードって完結のカードですから。

それはあなた自身の完結であり、不足がなくて充実した日々。それって嬉しすぎますよね。

そしてさっきも書いたように、この完結はあなたが今まで紡いできた物語の先にもたらされるもの。要は自分が表される、自分自身の集大成。

だからね、自分の今までを褒めてあげて。これから始まる半年間はしっかりあなたのドラマのラストシーンを楽しんでくださいね。

まずはお誕生日から始まる一年。おめでとうございます。

そしてそのまま半年間楽しんじゃってください。

（仕事運）

いい結果が出てきそう。昇進などの可能性もあります。

（恋愛運）

幸せな時期。お付き合いが始まったり、結婚の可能性も。告白を迷っている人はおすすめの時期です。

【ラッキーフード／ラッキーアクション】

ホールフード

とにかく今を楽しんで

【2月】生まれのあなた「正義 逆位置」

新年明けてからしばらくの間、ちょっと不安定な時期が続くかもしれません。もしかして、去年の上半期から後半、何か大変なことに巻き込まれたり、変化があった人が多い感じもします。その影響がまだぬぐいきれないかな、というカード。

去年起こった何かに関する揺らぎが、もうしばらく続く感じです。

そんな揺れちゃってる時期は、その揺らぎにあまりフォーカスしないで、なるべくニュートラルにいること。悪あがきしないことです。しばらくしたら状況は落ち着きます。

揺れる船に乗っている時って、「あ～揺れる揺れる」と思ってそのことばっかり考えてしまうと余計に酔っちゃうじゃないですか。そういう時はもう、思い切って寝ちゃったり、空を見て気分を変えたりした方がいい。

もちろんできる対策はするけど、船から降りることはできないので、時が来るのを待ちましょう。やがて波は落ち着きますし、あるいは陸に着きます。

さらに言えば、この時期の不安定な感じは、あなた自身が作り出している可能性もありそうです。あなたの立ち位置は偏ってないですか？ 偏ったものの見方をしてはいないですか？ 何かに執着してはいないですか？

これから始まる半年、ちょっと偏った方、偏った方へと行きがちなので、しっかりニュートラルでいること、逐一自分に問うてみてください。自分は今ニュートラルでいれているか、“エゴ”はないか、人の意見に流されていないか。

自分がしっかりニュートラルでいること、エゴを捨てること、自分でいることであなたの神性が輝きだし、7月からしっかり安定して素晴らしい時期が迎えられるはずです。

ある意味心の偏りを捨てる断捨離の時期のようなもの。

しっかり自分の真ん中にいるゲームだと思って、そんな揺らぎも楽しみながら過ごしてみてください。

（仕事運）

あまり過度に要求しすぎたりすると、相手からキャンセルされたりするので、「適切・適度」を心がけて。

（恋愛運）

ちょっと不安定な時期。相手の動向に逐一振り回されないで、しっかり自分を保ってください。

【ラッキーフード／ラッキーアクション】

バランスのいい食事／インナーマッスルを鍛えてみよう

【3月】生まれのあなたは「戦車 正位置」

新年の幕開けと同時に「位置について、よー－ーい、ドン！！」って走り始めます。あなたが。

去年もこのカードが出た生まれ月の人に同じようなセリフを言ったような気がしますが、やっぱり新年の幕開けでこのカードがでると「よーーい、ドン！！」なんです。

去年の後半、ふか～い灯りの灯らない海の底でどっちが上なのか、下なのかもわからなず彷徨っているような感じだった人。そこまでとはいかなくても、行きたい方はわかるんだけど、なんか進まなくてくすぶっていると感じていた人。ようやく前に進みますよ。

とにかく前進、進め進めのカードです。

そして大切なのは、よーい、どん！ と走り出した時、あなたの向かう先はどこですか？ ゴールにあるのはなんですか？

そのゴール設定がとても大切になってきます。

この戦車に乗っているパンダはまっすぐに前を向いている。それは目標に向かって脇目もふらずに進んでいくということ。

叶えたいことがあるならば、そこに向かっていきましょう。

具体的であればあるほど良いです。ぼんやりした夢ではなく、達成したい具体的な目標として、あなたの内にあるものをしっかり言語化してください。

いつも目につくところに書いておくのもとてもいいです。

10年先の未来、5年先の未来、3年先の未来、1年先の未来、半年先の未来、と刻んでいくのもとてもいいです。もちろんこの場合、半年先の未来目標が今回掲げる目標になります。

そしてそうと決めたら、周りに反対されようが邪魔が入ろうが、進むと決めましょう。進み始めたら、止まる必要はありません。

きっとカードがサポートしてくれます。

（仕事運）

プレゼンなどで勝てる運気。就職先などの内定も「やったー！」と言える結果がでそう。そのためにはしっかり目標設定すること。

（恋愛運）

停滞中の人もぐっと進展します。募集中の人はどんな人が理想かしっかりイメージを書きだしてから行動してみて。

【ラッキーフード／ラッキーアクション】

色々具体的に書き出すこと

【4月】生まれのあなたは「魔術師 正位置」

「さあ、新たな舞台の幕開けだ！」

2026年そんな感じの始まりになりそうです。

今まであなたはこの新しい舞台のために色々準備をしてきました。どんな場所で舞台をするのか、必要なものは何か、どんな衣装を着て演じるのか、今それらの全てが揃って、あなたはこの舞台の幕を開けるところまできました。

つくづく、人間の一生ってまるで舞台のようなものだな、と思います。そして、人生がまるっとひとつの舞台でもあるし、その中でまた細かくいろんな章がある。今回の幕開けは人生の大きな幕開けというより、その中にある新たな章の幕開け。今までの何かに一区切りがつき、新たな何かが始まる予感です。

転職、結婚、子供の独立、新たな命、新しい仕事、新境地の創作活動、そんなキーワードが浮かんできます。どんな始まりにせよ、あなたは今までしっかりと歩んできました。準備は整っているはずです。

そしてあなたの新たな幕開け。あなたは素晴らしい風を起こせる人ですし、その風が花咲か爺さんの奇跡のように想像もできなかった花を咲かせます。

要はあなたの培ってきたものが、そのままの直接的な力や結果ではなく、なにか掛け算となって、想像よりもずっと大きな何かに結びついていくということ。あなたはあなたが思っているよりずっと、大きな奇跡を起こせる人です。

だってそれが魔術師じゃないですか。

この時期、人との出会いも面白い「化学反応」を起こしそう。誘われたり興味があることには積極的に出向いてみて。行動することも大切なキーワード。

いろんな人と会ったり、好きなことをたくさんして、新たな章をまずは軽やかに楽しむことからはじめてみて。

マジックは楽しくないとね！

（仕事運）

いろんなアイデアが浮かんできて、成功しそう。アイデアが浮かんだら臆さず実行してみて。

（恋愛運）

新たなスタートのある予感。出会いがあるかもしれないし、パートナーがすでにいる人は関係性が変わるような進展もあるかも。

【ラッキーフード／ラッキーアクション】

いろんな素材が入る料理、お鍋なども⚪︎／実際に行動してみて

【5月】生まれのあなたは「愚者 逆位置」

愚者って「おろかもの」ですよね。ちょっとネガティブな言葉のような気もしますが、そればかりではないですよね。とくにこのカードの場合、愚か者の意味することはもっと深いところにあります。

おろかもの（バカ）になる、ってすごいことです。某有名プロレスラーの名言は「バカになれ！」でしたし、私がこのカードをみていつも思い浮かべるのは、某有名コメディアンの扮するお殿様やおじさん。昭和世代はわかるよね～。

そのプロレスラーはもちろん、「バカになれ！」っていう言葉、その有名コメディアンってめっちゃ偉大ですよね。ある意味、ある段階まで行き切った人が到達する領域な気もします。バカになることで本当の自分が笑う、そういうことのようです。本当に心からリスペクト。

前置きが長くなりましたね。はい、2026年上半期、バカになってください。それができると本当の自分が笑えます。なんだけど、ちょっとなりきれないところもあると思います。本当にバカになりきれたら楽なんですが、上半期のあなたはまだ常識が邪魔したり、バカになるのが怖かったり。

だからちょっと不自由さも感じてしまうかも。

自分を縛り付けているのは他でもない自分であるというのに。カードはちょっと厳しく伝えてきます。だって本当に人生の主導権を握っているのは自分です。今のあなたから一皮二皮むけて、より軽やかに進んでいくために、あなたは時に覚悟を決めて道化を演じる必要だってあるんです。

常識的な言葉には耳を貸さない、現実的な恐怖は見ないふりをする。

だってその常識、本当にあなたに必要ですか？ その恐怖は本物ですか？ カードが問うています。

それはあなた自身がよくわかっていて、軽やかに自由に進んでいけないのはあなた自身がそうしているから。常識なんてそっちのけで、あなたが笑っていることの方が大切だってちゃんと気づいて。

上半期まだまだ常識や恐怖に引っ張られそうになるから、その都度バカになろう。そうしたら、自由で素晴らしい一年になるはず。だって無限のエネルギーがあるから。

（仕事運）

ちょっと頭でっかちになりそうになるので、しっかり気分転換して頭も心も柔らかく仕事に取り組もう。視野も広がるはず。

（恋愛運）

束縛されたり、束縛したりは禁物。個人を尊重できる相手を選んで。

【ラッキーフード／ラッキーアクション】

たまには値段やカロリーを気にせず食事を楽しもう

目的を決めない旅行やそぞろあるき

【6月】生まれのあなたは「皇帝 正位置」

強い風に吹かれても揺らぐことのない、確固たる自分で過ごせていける時期になります。安定した地位にもつけそうですし、安定した収入なども得られる運気です。なんせ、このカードがでたら、華やかさはなくてもしっかり安定して、安心して過ごせていけるから。

それはもちろん、今までのあなたがあるからこそ。2025年まで自分が誠意をもって取り組んできたことが実を結び結果になってきますし、その取り組みが大きければ大きい実がなり、小さければ小さいなりに小さい実がなります。

なんにせよ、今期のあなたは「大丈夫」な感じですね～、いや～安心安心。何かあったとしても周りも助けてくれるはずです。

仕事など、もしチームでやるようなことの場合は、現場にどっぷりつかるというよりは、ちょっと離れた立場で全体を見てディレクションする方がいいです。細かいことは他の人にやってもらってください。思い切ってお金を出して業務を外注するのも良いです。主婦の人ならたまには家事代行サービスなどを使ってみるのもいいと思います。

要は王様然としてください。

そして、それでできた時間を使って広い視野でより良い国づくりをしていくのです。

国っていうのは大げさかもしれませんが、あなたのいる国、それは例えば会社、家、人間関係、よくするのはこの時期、他でもない「あなた」。

個人事業主の人なら事業内容を整理するのだって国の充実に繋がります。もちろん、やるべきことはしなければいけませんが、ちまちました雑務に追われている時間はなるべくなくして、その時間は投資だと思って全体を良くするようにしていきましょう。

この時期のあなただからこそできる、何かがあるはず。

何か困ったら年上の男性にアドバイスを求めるのも⚪︎

（仕事運）

責任をもって物事に取り組んでいけるあなたはこの時期リーダーに相応しいです。あなたがリーダーシップをとってみて。

（恋愛運）

カップルの人は男性がリードすることが安定に繋がります。プロポーズや告白は男性から。

【ラッキーフード／ラッキーアクション】

知り合いに年上の社長さんがいたら連絡してみて

特に男性の社長がいたら会いに行こう

●プロフィール

占（うら）ねこ

人生という道で本当に迷った人だけがたどり着く、秘密の裏路地でひっそり鑑定をする占ねこ。前世鑑定や数秘、タロットが得意。当たるだけではなく、占いを通して人生をより幸せに導く。占いは裏の顔なので完全にアンオフィシャル。