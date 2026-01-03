¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½»Ø´ø´±¤¬WÇÕ¤Ë¸þ¤±¤ÆÃé¹ð¡Ä¥Þ¥óC¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¸º¾¯¤ÎDF¥¢¥±¡Ö¤â¤Ã¤È¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½DF¥Í¥¤¥µ¥ó¡¦¥¢¥±¤¬¡¢Æ±¹ñÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥¯¡¼¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤«¤éÃé¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£3Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤¬Æ±Áª¼ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß30ºÐ¤Î¥¢¥±¤Ïº£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï15»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¥Ë¥³¡¦¥ª¥é¥¤¥ê¡¼¤¬º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡ÊSB¡Ë¤ÎÄê°ÌÃÖ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ò²¹¤á¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè19Àá¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¤Ç¡¢º£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¢¥±¤Ï»î¹ç¸å¡¢ÂåÉ½»Ø´ø´±¤«¤éº£²Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤¹¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡Ö²¿ÅÙ¤«Èà¡Ê¥¯¡¼¥Þ¥ó´ÆÆÄ¡Ë¤ÈÏÃ¤ò¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¤â¤Ã¤È¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ê¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤Ë¡Ë¾·½¸¤·Â³¤±¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤À¡£¤É¤ÎÁª¼ê¤â¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤·¡¢ËÍ¤Ï¤¿¤ÀÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤À¤±¤À¡×
¡¡¥¢¥±¤Ïº£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦CÂàÃÄ¤Î±½¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤¬¥¢¥±¤Î³ÍÆÀ¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢Æ±Áª¼ê¤Ï¤½¤ÎÊóÆ»¤òÈÝÄê¡£¤µ¤é¤Ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤âÆ°¸þ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹â³ÛÇ¯Êð¤¬¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2020Ç¯²Æ¤Ë¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤«¤é¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¢¥±¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥¯¥é¥ÖÄÌ»»160»î¹ç½Ð¾ì¤Ç10¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï4ÅÙ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ë²Ã¤¨¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
