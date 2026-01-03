【サーティワンアイスクリーム】推しフレーバー総選挙1位の「ラブポーションサーティワン」がパワーアップして登場！

B-R サーティワン アイスクリームは、2025年12月27日から期間限定で、1月の新作フレーバー「ラブラブポーションサーティワン」を販売しています。

人気の期間限定フレーバー上位4位が2026年中に順次発売予定

3月に実施した「サーティワン #推しフレーバー総選挙 2025」で1位に輝いたという「ラブポーションサーティワン（通称ラブポ）」が、公約通りにパワーアップして登場。「みんなの溢れるラブポ愛で全部ハートになっちゃった！！」がコンセプトの、ハート尽くしのフレーバーとなっています。

・ラブラブポーションサーティワン

ホワイトチョコとラズベリーアイスクリームに、ラズベリーソース入りのハート型菓子と、チョコレートビッツの代わりに少しビターな小さくてかわいいミニハート型菓子をたっぷりと散りばめた、ハートいっぱいの愛あふれるフレーバーです。

このフレーバーのために新開発したというミニハート型菓子は、通常のラズベリーソース入りハート型菓子の半分のサイズで、ぷっくりとかわいらしい見た目です。いつものラブポのチョコレートビッツの食感と味わいをそのまま感じられるバランスにこだわっています。

価格は、シングル・レギュラーサイズ420円（店内飲食・テイクアウト同一）です。

ダブルでの組み合わせとして、「ジャモカアーモンドファッジ」「ロッキーロード」がおすすめだそう。

一部店舗では価格が異なります。期間限定のためなくなり次第終了です。

なお、「サーティワン ＃推しフレーバー総選挙 2025」全60種の総合ランキング、ベスト5は以下のとおり。

・1位 ラブポーションサーティワン

・2位 バーガンディチェリー（期間限定）

・3位 コットンキャンディ（期間限定）

・4位 ジャモカアーモンドファッジ

・5位 ストロベリーチーズケーキ

さらに、新作の「ラブラブポーションサーティワン」に加え、総選挙で人気だった期間限定フレーバーの上位4位までが、26年中に順次発売されます。

・1位 バーガンディチェリー（26年2月19日から販売）

チェリーのアイスクリームと、チェリー果肉の豊かな食感を楽しめます。

・2位 コットンキャンディ（12月27日から販売）

ポップな見た目の、甘くてやさしい"わたがし"味。

・3位 マジカルミントナイト

チョコとミントに弾けるキャンディが組み合わさった、夜空にきらめく魔法のような一品です。

・4位 ダイキュリーアイス

ラムとライムのカクテルをイメージした、清涼感たっぷりのフレーバーです。

※価格は税込です。

