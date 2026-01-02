この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

相談実績4万件の夫婦問題カウンセラーが解説、50代で表面化する夫婦の課題とその正体

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

夫婦問題カウンセラーの岡野あつこ氏が、公式YouTubeチャンネルで「今まで我慢できたのに…50代で起きる夫婦の変化」と題した動画を公開。50代で多くの夫婦が直面する関係性の変化について、その根本的な原因を解説した。



岡野氏は、50代で夫婦関係が急にしんどくなることについて、「今までごまかしながらなんとかなってきた夫婦の課題が全て表に出てくる年代」だと指摘する。これは突然起こる変化ではなく、長年隠れていた問題が表面化する時期なのだという。



氏によると、その原因の一つは「我慢の限界」である。子育てや仕事が一段落し、夫婦二人の時間が増えることで、これまで見て見ぬふりをしてきた不満が溢れ出す。「若い頃は流せたことが、もう流せない、許せない」と感じ、溜め込んできた不満が爆発するのだ。



また、「会話がなくなることで夫婦は冷えるどころか壊れていく」とも警鐘を鳴らす。岡野氏のもとには「同じ家にいるのにまるで別々の生活をしているよう」という相談が多く寄せられるという。返事が「うん」「ああ」だけといった状況が続くと、関係は静かに、しかし確実に壊れていく。氏は、夫婦といえども「以心伝心」に頼らず、言葉でコミュニケーションをとることの重要性を強調した。



さらに、50代は老後という現実が夫婦間に「温度差」を生む時期でもある。妻は年金やローン、介護といった将来の不安を具体的に考え始める一方、夫は「なんとかなるさ」と楽観的で、他人事のように捉えがちだ。この意識のズレが、妻の不安を増大させる。



岡野氏は、50代で浮き彫りになる問題は「結婚生活の失敗ではない」と語る。むしろ、これからどう生きたいかを選び直すタイミングであり、夫婦関係を再構築するチャンスでもあると説明。ここからの決断こそが「人生後半を左右する」と述べ、夫婦が改めて向き合うことの重要性を示唆した。