気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で「【大雪】2日(金)～3日(土)は平地も大雪のおそれ 関東も積雪か」と題した動画を公開。3日(土)にかけて日本海側を中心に大雪となり、関東など太平洋側の平地でも積雪のおそれがあると注意を呼びかけた。

松浦氏によると、2日(金)時点ですでに日本海側の地域では大雪となっており、特に新潟県では過去24時間で50センチ以上の降雪を観測した地点もあるという。この大雪は、強い冬型の気圧配置と、上空約5500mに流れ込むマイナス36度以下の非常に強い寒気が原因であると解説した。この寒気の影響で大気の状態が非常に不安定になり、雪雲が発達しやすい状況が続いている。

今後の見通しとして、3日(土)にかけても冬型の気圧配置が継続するため、日本海側では断続的に雪が降り、山沿いを中心にさらに積雪が増える見込みだ。特に、JPCZ（日本海寒帯気団収束帯）がかかる山陰から北陸にかけては、雪の降り方が強まる可能性がある。

また、太平洋側でも油断はできない。気圧の谷の影響で雪雲が流れ込み、特に関東地方では2日(金)夜から雪が降り出すと予測。茨城県や千葉県の山沿いを中心に積雪が予想され、気温の低下によっては都心を含む平地でもうっすらと積雪するおそれがある。松浦氏は「積雪とならなくても、朝は路面が凍結するおそれがある」と述べ、車の運転や歩行時のスリップに十分な注意を促した。

気象庁の発表によると、3日(土)18時までの24時間に予想される降雪量は、いずれも多いところで北陸地方で70センチ、近畿地方で60センチ、関東甲信地方で50センチ、中国地方で40センチなどとなっている。東日本や西日本の広い範囲で警報級の大雪となる可能性があり、3日(土)にかけて警戒が必要である。

00:23

3日(土)にかけて大雪警戒 太平洋側も注意
00:58

これまでの降雪量 新潟では50cm超
02:30

上空の寒気予想 -36℃以下の強い寒気が南下
03:04

今後の降水予想 関東でも積雪のおそれ
05:13

各地の予想24時間降雪量

