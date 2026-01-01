「やるまいぞ〜」

【画像】「どうしてうちの娘を使わないのか」野村萬斎（59）が“人事に口出し”するほど溺愛している長女・彩也子アナ（28）

舞台上で主人が太郎冠者を追い回す狂言のように、愛娘のため、テレビ局に感情を露わにしたのは……。



野村萬斎

◆◆◆

“目に入れても痛くない”TBSアナウンサーの愛娘

江戸時代から続く狂言の名家に生まれ、日本の古典芸能の伝統を受け継ぐ一方、映画、ドラマの出演が相次ぐなど、いくつもの「顔」を持つ野村萬斎（59）。

昨年公開の浜辺美波主演映画「もしも徳川家康が総理大臣になったら」で徳川家康役を演じ、今年に入ってからは父であり人間国宝である野村万作を描いたドキュメンタリー映画「六つの顔」に出演した。

「本業の狂言も抜かりはなく、来年には、万作さんや長男の裕基さんと共に、各地で公演するツアーも企画されています」（芸能記者）

そんな国宝級の活躍を続ける萬斎には目に入れても痛くないほど愛する娘が。

「第一子で、TBSアナウンサーの野村彩也子(さやこ)さん（28）です。7月の『六つの顔』の完成試写会の舞台挨拶の司会を務め、親子共演を果たした」（同前）

TBSに入社して一躍人気女子アナに

子どもの頃から父・萬斎に狂言の稽古をつけてもらうなど、名家の娘としての英才教育を受けてきた野村アナ。その甲斐あってか、慶応大学在学中に女性ファッション誌『CanCam』の読者モデルも務めた。

「在学中に、父・萬斎さんが出演する『公文式』のCMに出て親子共演まで果たしました。そんな愛娘のことを萬斎さんは大変気にかけていて、なにかにつけて心配している」（同前）

大学を卒業するとアナウンサーとしてTBSに入社。「野村萬斎の娘」として大々的に売り出された。入社数年で「ひるおび」「王様のブランチ」など人気番組にレギュラー出演し、一躍人気女子アナとなった。

ところが。豈(あに)はからんや、ここから舞台は暗転致した。

「2023年ごろから番組降板が増え始めた。一気に露出が減ったことをファンが不審に思う中、TBSは24年4月に『23年9月から過労により休養中』と発表した」（同前）

「彼女には遅刻癖があるんです」

TBS関係者がそろりと明かす。

「降板ラッシュの背景にはスタッフからの評判が芳しくなかったこともあった。彼女には遅刻癖があるんです。朝の番組だけでなく、時間帯問わず遅刻してきても、悪びれないんです」

野村アナは、およそ1年の休養を経て24年9月に職場復帰。しかし本格的な復活への道のりは遠かった。

「ただでさえ野村萬斎さんのお子さんということで扱いが難しかったところに、過労での休養明けですからね。どこまで働かせていいものやらと、上も頭を悩ませていました」（同前）

萬斎が娘の人事について上層部に口出し

TBSが「ややこしや〜」と悩む中、事件が起きる。

「どうしてTBSは復帰したうちの娘を使わないのか」

しびれを切らした萬斎が娘の人事について、上層部に口出ししたというのだ。

「これに反応したのが『ブランチ』などを手掛けるTプロデューサーでした。休業まで隔週で出演していた『プチブランチ』（月〜木、午前9時55分〜）で、野村アナが復帰することを提案、打ち切り間近と言われていた番組自体の延命にも繋げたそうです」（前出・TBS関係者）

25年1月から「プチブランチ」に復帰した野村アナは、4月にはニュース読みを再開。前出のごとく、7月には「六つの顔」の舞台挨拶で親子共演した。

萬斎殿が人事に口出し致し候儀について、仕事のマネジメントをする「万作の会」に尋ねたところ、「狂言を中心とする仕事に関すること以外はお答えいたしかねます」。TBSに尋ねると「そのような事実はありません。アナウンサーの勤務シフトについては総合的な判断で適切に行っております」と回答した。

舞台の外でも話題まんさいの親子で御座候。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年12月25日号）