【Amazonスマイルセール初売り】年始から本気で安い！今すぐ買うべき注目アイテム10選
【画像でチェック】Amazon初売りセール、何が安くなってる？
2026年がいよいよスタート！新年のお楽しみといえば、やっぱり福袋や大型セールですよね。Amazonでは年明け早々、「Amazonスマイルセール 初売り」が開催！お家でぬくぬくしながら、お得なお買いものができちゃいます。そこで今回は、スマイルセール初売りを最大限に楽しむための攻略法と注目アイテムをご紹介します。
●Amazonスマイルセール初売り
■開催期間：2026年1月3日（土）9:00〜1月7日（水）23:59
Amazonスマイルセール初売りは、日用品や食品、コスメ、ファッションアイテム、大型家電など、人気カテゴリのアイテムがお得な価格で登場します。新年ならではのAmazon福袋もセール価格になるかも…！
恒例の「ポイントアップキャンペーン」や「スタンプラリー」も開催されます。新年に買い替えたいアイテムや、ストックしておきたい消耗品、ちょっと高価な美容家電まで、このタイミングでまとめ買いするのが正解なんです！
■お得情報：Amazon「ポイントアップキャンペーン」
▶Amazon「ポイントアップキャンペーン」
・対象期間：2026年1月3日（土）9:00〜1月7日（水）23:59
・参加方法：エントリー後、対象期間中に合計10,000円以上のお買いものをする
キャンペーンにエントリーしたうえで、スマイルセール初売り開催中に10,000円以上お買い物をするとポイント還元率がアップ！また、条件を満たしたお買い物をすると、ポイント還元率がぐんとアップ！エントリーは始まっているので、忘れずにエントリーを済ませておきましょう。
■エントリー方法は？
エントリーは簡単。キャンペーンページで、「キャンペーンにエントリー」の黄色いボタンを押すだけ！
■ポイントの還元例は？
・プライム会員は+1％
・プライム会員の場合、Amazon Master Cardでの支払いで最大+3%
（※通常還元率含む）
・ブランドセレクション対象商品購入で＋2％
・【ドラッグストア】【スポーツ】【アウトドア用品】【ホーム用品】は＋4%
(※ウェア・バッグ・シューズ・家電を除く)
ポイントアップの内容はそれぞれ異なります。ご自身のポイントの還元率が何パーセントか、キャンペーンページでチェックしてみてくださいね！
■Amazon「スマイルセール初売り」で狙いたい！注目アイテム10選
▶ボールド 洗濯洗剤【新モデル】大容量
●参考価格：￥4,020
お洗濯の手間をぐっと減らしてくれる、1粒完結型の洗濯洗剤。柔軟剤入りなので、ふんわりとした仕上がりがこれひとつで叶います。部屋干しでも爽やかな香りが広がり、ニオイ対策にも◎。
▶キュキュット 食器用洗剤 詰替え用【大容量】
●参考価格：￥1,511→￥1,360（10％OFF）
しつこい油汚れも素早く落とせる食器用洗剤。泡切れがよく、すっきり清潔感のある仕上がりに。つぶせるボトルで、ゴミがかさばりにくいのも嬉しいポイント。
▶カゴメ トマトジュース 食塩無添加 720ml×15本
●参考価格：￥4,180→￥3,370（19％OFF）
トマト由来の栄養を手軽に摂れる1本。そのまま飲むのはもちろん、料理に使えばコクのある味わいが楽しめます。
▶staub ピコ ココット ラウンド ブラック 24cm
●参考価格：￥40,700→￥27,070（33％OFF）
Amazonレビュー★4.5、「鋳物ホーロー鍋」の売れ筋ランキング1位を獲得する人気アイテム！美しさと機能性を兼ね備えた、長く使える定番鍋。食材の水分や旨みを逃しにくく、煮込み料理やスープなど、料理がより美味しく仕上がります。
▶東芝 ZABOON ドラム式洗濯乾燥機
●参考価格：￥272,250→￥201,930（26％OFF）
泡の力で繊維の奥までしっかり洗い上げ、衣類を清潔に保つドラム式洗濯乾燥機。やさしい低温風で、衣類へのダメージを抑えながらふんわりと乾かします。シワを抑えるコースや除菌機能など、嬉しい機能も充実！
▶Amazon Fire TV Stick 4K Max
●参考価格：￥12,980
Fire TVシリーズの中でも、サクサク動いて映像がとにかくキレイな高性能モデル。4Kの鮮やかな映像と映画館のようなサウンドで、いつものテレビが一気にエンタメ空間に変わります。
▶シャーク ハンディクリーナー【Amazon.co.jp限定】
●参考価格：￥17,600
軽量でコンパクト、サッと使えるハンディクリーナー。フローリング用延長ノズル付。パワフルな吸引力で、気付いたときに食べこぼしやホコリを手早くお掃除できます。ゴミ捨てはワンタッチ式で、ストレスフリー。
▶SALONIA シャワーヘッド ファインバブルクリア【Amazon.co.jp限定】
●参考価格：￥23,760
ウルトラファインバブルの微細な泡で、汚れをやさしく洗い流すシャワーヘッド。水流モードを切り替えられるので、頭皮ケアからフェイスケアまで幅広く使えます。節水効果も◎。
▶SHISEIDO 美のめぐり ホリデーキット
●参考価格：￥18,700
人気アイテムをまとめて試せるスキンケアセット。美容液やクリームに加え、ベースメイクやハンドクリームまで入っているので、トータルケアが叶います。自分へのご褒美やギフトにも嬉しいアイテムです。
▶西川 掛け布団 キング【Amazon限定】
●参考価格：￥16,500
まるで桃のような手触りで、思わず触れていたくなるかけ布団。羽毛のような柔らかさ・軽さ・あたたかさ。さらに、身体のラインに沿ってフィットするボディフィットキルト構造で、お布団との隙間を減らし、寝冷えをしっかり防いでくれます。
年始のお買いものは、情報を押さえておくだけでお得度がぐっとアップ。Amazonスマイルセール初売りでお得なお買いものを楽しんで、新年を気持ちよくスタートしてくださいね！
文＝MH