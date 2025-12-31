À¼Í¥¡¦Æü³ÞÍÛ»Ò¡¡Î¥º§¤ò¸øÉ½¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤³¤È¤Ë¡×¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ö¤±¤¤¤ª¤ó¡ª¡×¤Ê¤É½Ð±é¡¡15Ç¯¤Ë·ëº§¤â
¡¡¿Íµ¤À¼Í¥¤ÎÆü³ÞÍÛ»Ò¡Ê40¡Ë¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£Î¥º§¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡Æü³Þ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ°·¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¡¡¤¤¤Ä¤â±þ°·¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢º§´ü´Ø·¸¤ò²òºÑ¤·¤¿¤³¤È¤È¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Î¥º§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀè¡¹¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´±ï¡¢º£¤Î»ä¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÈÆü¡¹¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÀº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Çº£¸å¤È¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Æü³Þ¤Ï2007Ç¯¤ËÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö¤±¤¤¤ª¤ó¡ª¡×½©»³ßºÌò¡¢¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à¡×æµ¥«¥¤Ìò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï2015Ç¯12·î¤Ë·ëº§¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£