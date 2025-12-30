10代の少女が誘拐されたとされる現場付近の様子＝米テキサス州ポーター/KHOU

（CNN）その日は家族と安息のための日だったはずが、米テキサス州の父親にとって、15歳の娘が犬の散歩から帰ってこなかったことで、喜びは恐怖に変わった。

同州モンゴメリー郡の保安官事務所によれば、両親は娘がいつもの散歩時間よりも長く外出していたため不審に思ったという。

父親は動揺しながら、娘の携帯電話の「ペアレンタルコントロール」（保護者の管理機能）を使い居場所を追跡。自宅のあるポーターから約3キロの人里離れた、部分的に森林におおわれた場所が示された。

父親はその位置を頼りに森の中へ入った。現場に到着すると、半裸の男を乗せたピックアップトラックを発見。車内には娘と飼い犬がいた。

父親は娘を車から逃がし、当局に通報。警察は現場の目撃者の協力を得て車両を特定し、運転していたのがポーター在住のジョバンニ・ロサレス・エスピノーサ容疑者（23）だと突き止めた。家族はCNN提携局KHOUに対し、容疑者と面識はなかったと話した。

少女と家族の身元は公表されていない。

今回の救出劇は、スマートフォンの位置情報共有から専用の安全アプリに至るまで、保護者による追跡ツールの普及率の高まりを浮き彫りにしている。調査によると、子どもたちがスマートフォンを持つ年齢は低下してきており、より多くの家庭が安心のためにこうしたツールを活用している。

捜査当局によると、容疑者は刃物で被害者を脅し、路上から連れ去ったとされる。エスピノーサ容疑者は抵抗することなく身柄を拘束された。誘拐と児童に対するわいせつ行為の罪に問われている。

モンゴメリー郡のウェスリー・ドゥーリトル保安官は、容疑者を確保した捜査員らをたたえ、地域社会の家族を守るため全力を尽くしていると述べた。「クリスマスは喜びの日だが、この男は子どもを標的にし、その喜びを打ち砕いた」