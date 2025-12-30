資格でも貯金でもない。20代のうちにやっておきたい大切なこと

今回のお仕事ハックは「20代のうちにしておいた方がいいことを知りたい」とのお悩みに、コラムニストのヨダエリさんがアドバイス。

20代のうちにしておいた方がいいことを知りたい

来年は20代ラストイヤー。30代も楽しみなんですけど、20代が終わるという寂しさもあります。仕事やプライベートで、20代のうちにやっておいた方がいいことってありますか？（経理職／20代）

20代のうちにやっておいた方がいいこと。検索すると、「資格を取得する」「恋愛を楽しむ」「旅行をする」「貯金する」……などが挙がっています。確かに、どれもしておいて損はないというか、しておくに越したことはないかもしれません。

が。私は、もっと大きい括りでおすすめしたいことがあります。

それは、「色々な人と接する」こと！

20代は、どの世代よりも出会いが多い年代です。仕事絡みでもプライベートでも、何かと声がかかるはず。

そんな時、少しでも気になったら行く！ 迷ったら行く！ を、おすすめします。なぜなら、こんなに多種多様な人と触れ合える時期は今後二度とやって来ないから。

20代は誘いが多いだけでなく、体力があります。週にいくつも予定を入れられるのは若さの特権。また知らないことが多いからこそ、先入観や固定観念を持たずに新しいものに飛び込んでいけます。

一方、歳を重ねると、誰かと会うことへのハードルが上がります。単純に体力が減り、仕事や家庭や健康のことで忙しくなり、よくも悪くも価値観が固まってくるからです。

まだそれが固まっていない若い頃に、色々な人と接し、経験値を上げるのはものすごく大切。自分はどんな人が好きで、どんな人から好かれて、どんな人だと共感できて、どんな人だとうまくやっていけるか。これは頭で考えるより、経験から感じた方がいい。

同じ空間で食事をしたり、二人でドライブしたり、大勢の飲み会に参加したりして初めて分かることがあるのです！（と思いませんか？）

例えば30代や40代あるいは50代になってパートナーが欲しいな、婚活でもしようかなとなった時に、こうした経験がある方が自分に合う相手と出会いやすくなります。経験の蓄積があるからです。

仕事もまたしかり。例えば転職するかしないかで悩んだ時。「自分はこの会社で頑張れるかどうか」を決めるのは、仕事の内容以上に、どんな人と仕事をするかだと私は思っています。どんな人や社風であればやっていけそうかを見極めたい時に、色々な人と接した経験が役立ちます。

時には苦手な人や尊敬できない人とも出会うでしょうし、モヤモヤすることもあるでしょう。でもその結果、自分に合う相手や尊敬できる人を大切にできるようになります。

そう、色々な人と接して、色々な人がいるんだなと知ることは、自分が楽しく過ごせている相手や自分を大切に扱ってくれる人への感謝にも繋がるのです！

そして周りの人に感謝ができることは、年を重ねれば重ねるほど、社会とあなたを繋ぐ財産になります。

冒頭に挙げたような「資格取得」「恋愛」「旅行」「貯金」についても、向き合い方が見えてくるはず。なぜなら、人と接することは自分を知ることだから。自分を知れば、自分が何をしたいか、何が必要かも見えてくるからです。

ちなみに私はコロナ禍で初めて資格を取りました。「キャットケアスペシャリスト」と「キャットシッター」。今のところ仕事に全く活かせてません（笑）。自分は、仕事にかしたい気持ちよりも、好き＆学びたい気持ちが資格取得のモチベーションになることを知りました。

何歳になっても自分を知る旅は続きますが、20代はそれを最も活発に行える時期。ちょっとでも気になったら行ってみる、話してみる！ 泣いて笑って、怒りもあってナンボ！ 全部栄養や財産になります。貴重な時期、満喫してくださいね！

Point.

・20代ほど多種多様な人と出会える時期は、おそらく二度とやってこない

・この時期に多くの人と接することで、自分の好みや傾向、人との相性などを知ることができる

・合わない人や嫌な人と接した時間も、自分と合う人への感謝の気持ちなどに繋がるので、決して無駄にならない

・人と接することは自分を知ることなので、20代のうちにやっておくこととしてよく言われる「資格」「恋愛」「旅行」「貯金」などとの向き合い方も見えてくるはず

（文：ヨダエリ、イラスト：黒猫まな子）