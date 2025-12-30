

IS:SUE YUUKI

IS:SUEのYUUKIがこのほど、都内で『SDGs推進 TGC しずおか 2026』（来年１月10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場）に向けたフィッティングに臨み、インタビューに応じた。IS:SUEとしては今年６月にデビュー１周年を迎え、初のツアーも実現させるなど破竹の勢いで駆け抜けている。IS:SUEとしてはこれまでもTGCでライブパフォーマンスを行っているが、YUUKIソロでブランドのモデルとしてランウェイを歩くのは今回が初めて。『TGCしずおか』開催の４日後には4thシングル「PHASE」のリリースも控えており、まさにスタートダッシュを決める大事な月となりそうだ。そんな彼女に本番への意気込みとともに今年を振り返ってもらった。（撮影・村上順一）

ファッションでムードチェンジ

――フィッティングを終えていかがですか？

今まで着たことないようなお洋服や、世界観のあるブランドさんと今回一緒にランウェイをさせて頂けることになって本当に光栄です。詳しくは言えないんですけど本当に可愛いです。お洋服に込められたヒストリーもすごく素敵なブランドさんだなと思って、本番が楽しみです。――ブランドモデルとして初ランウェイになります。

今までTGCでは、アーティストとして歌とダンスをお見せすることが多くて、私一人で１回ランウェイをさせて頂いたことはあるんですけれど、それもダンスと一緒にという感じだったのでブランドさんのモデルとしてのランウェイは初めてです。――今着用の衣装は私服ですよね。ポイントは？

シンプルな黒いタートルネックですが、袖はヒダがついたフリルになっていて、女性らしさがあるのがポイントです。（レイヤードした）レースワンピースがお気に入りで、夏も冬も使えるもので、ちょっとスパンコールが入ってキラキラしていたり、ディテールが入っていて、私たちIS:SUEのファンネームが「REBORN」（リボン）って言うんですけど、リボンもちょっとずつ入っているので「ファンの皆さんを意識してみたよ」っていうところもポイントです。それと靴なんですけど、このファーのモケモケがついた靴が本当に温かいし可愛いしすごくお気に入りなので履いてきました。――ご自身にとってファッションとは？

自分を多様にしてくれると言いますか、気分を色々とチェンジしてくれるものかなって思います。生きていると「自分ってこういう人間だよな」とか「自分ってこうだよね」ってカテゴリーにはめ込んでしまうところがあるんですけど、例えばお洋服や衣装がタイトなものだったらすごくちゃんとしなきゃって気が引き締まるというか。その逆で自分が好きなルームウェアに着替えたら心が解けてリラックスした感情になったり、ムードチェンジにファッションはすごい大きな影響を与えているなって思うので、そういう存在かなって思います。

更にレベルアップした姿を

――この１年を振り返っていかがですか？

2025年はフェスやライブをする機会をたくさん頂きまして、去年は「REBORN」の皆さんが私たちのライブに足を運んでくれることが多かったんですけど、今年は私たちから全国に足を運んで直接音楽を届けることが達成できた１年でした。また、私たちの大きい目標の１つがツアーだったんですけど、それを今年叶えることができて本当に本当に感謝の気持ちでいっぱいです。――YouTubeでも語ってましたけど、デビュー1年がまだ信じられないと。

本当に時間が過ぎるのが早いというか、IS:SUEのYUUKIとして活動を始めてから時の流れがそれまでより全然早くて、それはすごく充実しているという意味だと思うので、とても感謝の気持ちでいっぱいですし、2年目、3年目もこんな風にあっという間に過ぎてくれたらある意味いいなって思っています。――来年1月14日には、IS:SUEの4thシングルの「PHASE」がリリースされますが、どんな作品ですか？

「月」という明確なコンセプトがあります。特にタイトル曲の「Phase」は、月の満ち欠けがテーマになっているんですけど、満月のような綺麗な丸じゃなくて三日月だったり、いろんな風に変容してく月の形を、日々変わりゆく自分の姿に重ね合わせて、どんな姿も私自身だしそんな自分を受け入れて次のフェーズに進もうという強いメッセージを持った楽曲になっています。今までのシングルにはない幻想的で綺麗な感じもあったり、でも変わらないメッセージ性はあるので世界観と私たちがいつも伝えている「Love Yourself , Love Myself」の精神を感じていただけたらいいなと思います。――来年はどんな年にしたいですか？

今年１年でライブなど直接「REBORN」の皆さんとコミュニケーションする機会を得て、舞台での経験も積ませて頂いたので、来年は生バンドだったり更にステージアップ、レベルアップした私たちの舞台をお届けできるような新しいチャレンジもしていけたらいいなと思っています。

エネルギーの源は餃子

――TGCの思い出ありますか?

TGCと言えば私たちライブする時にMCで大体ケータリングの話をしていて、「今日はこれが美味しかった」「どこどこでこれが美味しかった」ってもう食べ物の話ばっかりなんですけど（笑）、TGCは出演する側にもいろんなエンターテインメントを与えて下さると言いますか、美味しい食べ物がいつもあってとっても幸せです。去年もIS:SUEとして「TGCしずおか」に出演させて頂いたんですけど、その時もおでんや静岡の美味しいものをたくさん頂いて帰った記憶があるので今回も楽しみです。――ちなみにご自身の元気が出る勝負飯とか、大事な時に必ず食べているものとかはありますか？

ライブを今年たくさんさせて頂いた時は、大体30分以上のライブが多くて、結構体力を消耗するので炭水化物、おにぎりとかを本番前に食べることが多かったと思います。でも、そういう本番とか関係がなく、これから大事なことを控えている時とか、美味しいものを食べて充電したいと思う時は「餃子」です。実家にいる時とかは特に食べていました。餃子が大好きなので浜松餃子とかを食べれらたらいいなって思っています。――改めて本番に向けて意気込みお願いします。

アーティスト「IS:SUEのYUUKI」としてではなくモデルとして初めての本番が近づいてきていて、ちょっと違う意味での緊張がすごくあるんですけど、私が尊敬するモデルさんだったり、モデルさんという職業をすごく尊敬しているので、そういった方々に混じって自分も参加させて頂けることがとても感謝ですし、だからこそ恥のないようにしっかりウォーキングだったり、お洋服の見せ方を自分なりに研究して本番に挑みたいと思います。（おわり）