¸µ¡Ø¥â¡¼Ì¼¡Ùµ×½»¾®½Õ¡¢°ËÆ£·òÂÀÏº¤ÈµÈÅÄô¥²»¡Ä¡Ú2025¡ÛÃíÌÜÇ®°¦¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¤½¤ì¤«¤é
¸µ¡Ø¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ùµ×½»¾®½Õ¡Ê33¡Ë❤︎ ¥¨¥ê¡¼¥È³°»ñ·Ï¶âÍ»¥Þ¥óÄ¶¥¨¥ê¡¼¥È³°»ñ·Ï¶âÍ»¥Þ¥ó¤È¹âµé¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯Å¹¤Ø¡¡4·î25Æü¡¦5·î2Æü¹æ
¡Ø¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ù¤Î¸µ¥¨¡¼¥¹¡¦µ×½»¾®½Õ¡Ê33¡Ë¤¬°¦¤ò°é¡Ê¤Ï¤°¤¯)¤ó¤Ç¤¤¤¿Áê¼ê¤ÏÄ¶¥¨¥ê¡¼¥È³°»ñ·Ï¶âÍ»¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿¡££´·î¡¢FRIDAY¤Ï¹âµé¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯Å¹¤Ç¤Î¥Ç¡¼¥È¸å¡¢ÅÔÆâ¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ø¸þ¤«¤¦Æó¿Í¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¡£¼ã¼ê¤Ê¤¬¤éÇ¯¼ý¿ôÀéËü±ß¤È¤µ¤ì¤ë¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÊÈà¤¬¡¢±«¤ÎÃæ¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤òÃµ¤·²ó¤ë¸¥¿ÈÅª¤Ê»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ç25Ç¯10·î´ü¥É¥é¥Þ¡Ø¸æ¼Ò¤ÎÍð¤ìÀµ¤·¤Þ¤¹¡ª£²¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¼ÒÆâÉÔÎÑ¤¹¤ëÈë½ñÌò¤òÇ®±é¤·¤¿µ×½»¡£¡Ö¡Ç24Ç¯¤Ë¤ÏÌ±ÊüÏ¢¥É¥é½é¼ç±é¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢»äÀ¸³è¤Î½¼¼Â¤Ç±éµ»¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë¤ÈÉ¾²Á¤â¹â¤¤¡£
½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡í¥Ï¥¤¥¹¤Ú°¦¡í¤¬À®½¢¤Ë¸þ¤«¤¦¤«ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
°ËÆ£·òÂÀÏº¡Ê28¡Ë❤︎ µÈÅÄô¥²»¡Ê25¡Ë¡í»Å»öºÇÍ¥Àè¡í¤Ç´Ø·¸¤ËÊÑ²½¡Ä¡Ä!?¡¡6·î6¡¦13Æü¹æ
¡Ö²Æº¢¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Æó¿Í¤Ç¤è¤¯°ËÆ£¤µ¤ó¤Î°¦¸¤¤ò»¶Êâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ¶á¤ÏÈà½÷¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡Ê¶áÎÙ½»Ì±¡Ë
¡Ç24Ç¯¤ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¤Ë½Ð±é¡¢¡Ç25Ç¯¤Ë¤ÏÃÏ¾åÇÈÏ¢¥É¥é¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢´°Á´Éü³è¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤¿°ËÆ£·òÂÀÏº¡Ê28¡Ë¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦µÈÅÄô¥²»(¤ê¤ó¤Í)¡Ê25¡Ë¤È¡í°¦¸¤»¶Êâ¥Ç¡¼¥È¡í¤ò½Å¤Í¤ë¤Ê¤É½çÉ÷ËþÈÁ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Þ¤Î°ËÆ£¤Ï»Å»ö¤¬ºÇÍ¥Àè¡£¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ëÎëÌÚ¤ª¤µ¤à´ë²è¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø102²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤¬£¹·î¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¤µ¤é¤Ë¡Ç26Ç¯¤Ï£²ËÜ¤ÎÏ¢¥É¥é½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤ÇÇä¤ì¤Ã»Ò¤À¤Ã¤¿ÅÄÃæ·½¡Ê41¡Ë¤ÎÉÔÎÑÁûÆ°¤ò¼õ¤±¤Æ¼ÒÄ¹¤Î¾®·ª½Ü¡Ê42¡Ë¤¬¡í°ËÆ£²¡¤·¡í¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤â´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤è¤¦¤ÈÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï»Å»ö¤¬Îø¿Í¤Î¤è¤¦¤À¡£
¾¡ÃÏÎÃ¡Ê39¡Ë❤︎ ËÌ¹áÆá¡Ê28¡Ë¼þ°Ï¤Ë¤âÈà½÷¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Û¤É¤Ù¥¿¹û¤ì¡¡2·î14Æü¹æ
FRIDAY¤¬Êó¤¸¤¿»°½Å¸©¤ÎÄ»±©¿åÂ²´Û¥Ç¡¼¥È¤«¤é£³¥õ·î¸å¡½¡½Æó¿Í¤Î»Ñ¤ÏÅÔÆâ¤Î½îÌ±ÇÉµï¼ò²°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸Ä¼¼¤«¤é¤Ï¾¡ÃÏ¡ÊÎÃ¡¦39¡Ë¤µ¤ó¤Î¾Ð¤¤À¼¤¬¶Á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Å¹¤Î¥Þ¥Þ¤ò¾·¤Æþ¤ì¤Æ¡¢¡ØÈà½÷¤Ç¤¹¡ª¡Ù¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Êµï¹ç¤ï¤»¤¿µÒ¡Ë
Ç¯Îð¤Ï°ì²ó¤ê¶á¤¯Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÌ¹áÆá¡Ê28¡Ë¤Ï¥¿¥á¸ý¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢µ¤¤ÎÃÖ¤±¤Ê¤¤´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
¡ÖÍ£°ì·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Æó¿Í¤È¤âË»¤·¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¾¡ÃÏ¤Ï11·îËö¤Þ¤Ç¼ç±éÉñÂæ¤ÇÁ´¹ñ¤òÈô¤Ó²ó¤ê¡¢12·î¤«¤é¤Ï¡Ç26Ç¯£±·î´ü¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£ËÌ¤â¡¢½Ð±é¤·¤¿Ä«¥É¥é¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤ÎÃÏÊý¥í¥±¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ç¤âÏ¢Íí¤ÏËèÆü¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¸òºÝ¤Ï½çÄ´¤Ç¤¹¤è¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¥é¥Ö¥é¥Ö¤ÊÆó¿Í¤Ë¤Ï¡ÖºÐ¤Îº¹¡×¤â¡Öµ÷Î¥¡×¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2026Ç¯1·î2Æü¡¦9Æü¡¦16Æü¹çÊ»¹æ¤è¤ê