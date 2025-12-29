「スタイルがいい人」に直結する「とりあえずで」選べるラクでキレイな優秀パンツ

写真拡大

「とにかくラク」に進化したスラックス

センタープレスやタックなどをほどこした、スラックス感覚で使える硬派なデザイン。まじめなルックスを保ちながら、着疲れしない素材感やゴムウエストの手軽さなど、ON/OFF問わず活躍するデザインにアップデート。



くたっとしたウール地で力の抜けたハンサムルック

ベージュパンツ／ebure（LITTLE LEAGUE INC.）　ブルーシャツ／へリーハンセン（ヘリーハンセン 原宿店）　眼鏡／ミュウミュウ（ルックスオティカジャパン カスタマーサービス）　ベージュバッグ／モフィオラ（アマン）　パンプス／SLY（バロックジャパンリミテッド）


座りジワができにくい薄くてなめらかなウール素材。ウエストのひもが見えてもラフに転ばないのは、センタープレスをほどこしているおかげ。



クラス感を上げる渋色のツイード

グレーパンツ／ギャルリー・ヴィー（ギャルリー・ヴィー 丸の内店）　クラシックなイメージに直結するツイードを、イージーパンツで親しみやすく。



股上が深い形で脚長効果を獲得

ネイビーワイドパンツ／ロンハーマン　ウエストまわりがフラットだから、タックINしたときもすっきり整う。腰位置を高く見せるハイウエスト。



（アイテムのプライスなど詳細）
【全16本の一覧へ】≫「スタイルがいい人に直結」似合う服も多い「とりあえず」で選べるラクでキレイなパンツ