実はインテリな肩書きも！？若者女子から大人気な【インフルエンサー・都】の生態をネホハホ♡
YouTube、TikTokを中心に若者の共感をかっさらう大人気インフルエンサー・都さんがRayに降臨！今回は、そんな都さんの生態をネホハホしちゃいました♡ 基本的なプロフィールから、動画で見せる姿とはひと味違う意外なギャップをお届け！最後までチェックしてくださいね。
生態をネホハホ♡ What is 都
10〜20代の女子がハマりまくる“都”ってなに者！？人気の裏側には、ただのインフルエンサーではない、秘められたカリスマ性が見えてきました。
PROFILE
Name：都Birthday：2004年7月25日From：川崎♡Blood Type：O型Height：174cmWeight：58kgMBTI：INFPInstagram：@miyako_onyomi_toTikTok：@miyako_385_
Check! 次世代YouTuber
驚異のスピードで登録者数50万人を突破！
リアルな体験や感情を包み隠さず伝えるぶっちゃけトークで人気が急上昇。YouTube開設からわずか1年で登録者数57万人（12月上旬現在）と、今最も熱いクリエイターBOY♡
Youtube：都のオワリですチャンネル
Check! TikTok界の新星
2023年、突如として現れた
実はブレイクの原点はTikTok。Ray世代が思わずうなずいてしまう日常ネタや、プロ顔負けのダンス動画がたちまち大バズリ。なかでも最多再生回数動画は、1,561万回を記録！
Check! クリエイティブな才能の持ち主
ぜーーんぶMADE IN都！
動画編集だけでなく、イベントのグッズまで自ら手がけるクリエイター気質な一面が。企画やデザインだけでなく、ロゴ制作やグラフィックなども都さんの自作なんだって！
アーティストクオリティなペンライトも作ったよん♡
「スイッチをOFFにするとウチの影が浮かび上がる仕掛け！ギリギリまで調整を重ねた自信作！」
Check! なんと......現役美大生！
実はインテリな肩書きもあるんデス！
中高一貫の私立校を卒業後、現在は美大に在学中と、実はかなり知的なバックグラウンドの持ち主。英語も得意で、英検準一級まで持っているハイスキルぶり！
PROFILE
都
みやこ●10〜20代の若者からの絶大な人気を誇る実力派インフルエンサー。センス抜群なトーク力で繰り広げる語り系動画が大人気。
撮影／JOJI（RETUNE rep）スタイリング／深澤勇太
Ray編集部 エディター 草野咲来