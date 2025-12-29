実はインテリな肩書きも！？若者女子から大人気な【インフルエンサー・都】の生態をネホハホ♡

YouTube、TikTokを中心に若者の共感をかっさらう大人気インフルエンサー・都さんがRayに降臨！今回は、そんな都さんの生態をネホハホしちゃいました♡ 基本的なプロフィールから、動画で見せる姿とはひと味違う意外なギャップをお届け！最後までチェックしてくださいね。

生態をネホハホ♡ What is 都 10〜20代の女子がハマりまくる“都”ってなに者！？人気の裏側には、ただのインフルエンサーではない、秘められたカリスマ性が見えてきました。 ジャケット 17,990円、パンツ 8,590円／ともにZARA（ザラ）シャツ 39,380円／ROOP TOKYO メガネ 25,800円／カリン、シューズ 74,800円／リベーレ×ジョージコックス（ともにWTS ROOM）タイ 23,100円／インディビジュアライズアクセサリーズ（メイデン・カンパニー）リング（左手）35,200円、リング（右手）30,800円／ともにヨハンシルバーマン（ティーニーランチ）

Check! 次世代YouTuber 驚異のスピードで登録者数50万人を突破！ リアルな体験や感情を包み隠さず伝えるぶっちゃけトークで人気が急上昇。YouTube開設からわずか1年で登録者数57万人（12月上旬現在）と、今最も熱いクリエイターBOY♡ Youtube：都のオワリですチャンネル

Check! TikTok界の新星 2023年、突如として現れた 実はブレイクの原点はTikTok。Ray世代が思わずうなずいてしまう日常ネタや、プロ顔負けのダンス動画がたちまち大バズリ。なかでも最多再生回数動画は、1,561万回を記録！

Check! クリエイティブな才能の持ち主 ぜーーんぶMADE IN都！ 動画編集だけでなく、イベントのグッズまで自ら手がけるクリエイター気質な一面が。企画やデザインだけでなく、ロゴ制作やグラフィックなども都さんの自作なんだって！ アーティストクオリティなペンライトも作ったよん♡ 「スイッチをOFFにするとウチの影が浮かび上がる仕掛け！ギリギリまで調整を重ねた自信作！」

Check! なんと......現役美大生！ 実はインテリな肩書きもあるんデス！ 中高一貫の私立校を卒業後、現在は美大に在学中と、実はかなり知的なバックグラウンドの持ち主。英語も得意で、英検準一級まで持っているハイスキルぶり！ 絵の才能も画伯級！ PROFILE 都 みやこ●10〜20代の若者からの絶大な人気を誇る実力派インフルエンサー。センス抜群なトーク力で繰り広げる語り系動画が大人気。 撮影／JOJI（RETUNE rep）スタイリング／深澤勇太

Ray編集部 エディター 草野咲来