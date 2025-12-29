女優新川優愛（32）が28日午後、X（旧ツイッター）を更新。人気芸人からの「イチャイチャ要請」を拒否した。

新川は28日「おはようございます。32歳になりました。32歳も健康で過ごせますように！ よろしくお願いします」と誕生日を迎えたことを報告した。

それを見たお笑いタレントのお見送り芸人しんいち（40）が、自身のXに新川のこのポストを引用。「おめでとう御座います 大好きです」と、キスマークや目がハートになった顔の絵文字を添えて祝福した。

すると、そこにお笑い芸人ハリウッドザコシショウが“介入”し「ありがとうございます」と勝手に感謝した。それを見た新川はすかさず、「ありがとうございます！ザコシさん大好きです笑」と、しんいちではなくザコシショウに感謝のコメントをした。

このやり取りに、しんいちはピリつき「おい 新川さんとイチャイチャしたいねん どっか行って下さい」と、ザコシショウを追い払おうとした。

ただ、その後新川がしんいちの”イチャイチャ願望”に対し「イチャイチャしません」と涙笑顔の絵文字を添えてぴしゃりと切り返し、笑いを誘った。

それでもめげないしんいちは「えーーー すきーー」と新川に粘着。新川はしんいちの投稿を引用し「んー？笑」と“困惑”していた。