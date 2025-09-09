ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 6年前に電撃婚…女優の変貌に「ありえないぐらい可愛い」と仰天 新川優愛 エンタメ・芸能ニュース 女優・俳優 スポーツ報知 6年前に電撃婚…女優の変貌に「ありえないぐらい可愛い」と仰天 2025年9月9日 5時55分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 新川優愛が7日の中京テレビ「ぐ〜たくさん」にロングヘア姿で出演した エクステによるもので、ネットでは「ありえないぐらい可愛い」などの声が 新川は2019年に仕事の現場で知り合ったロケバスの運転手と結婚した 記事を読む おすすめ記事 【熊本初上陸】“水炊き×かわ串×生搾りレモンサワー88円”の大衆とり酒場《とりいちず 熊本下通店》が2025年9月6日(土)グランドオープン！ 2025年9月2日 9時10分 SixTONES京本大我、ギター弾き語り舞台初挑戦で9曲圧巻披露 日本オリジナル演出「Once」開幕【ゲネプロレポ】 2025年9月9日 4時0分 『奪い愛、真夏』カオスな半狂乱祭り 高橋メアリージュン×松本まりか×安田顕の芝居合戦 2025年9月6日 0時40分 【新馬/阪神6R】大物感溢れる走りで大楽勝…単勝1.1倍マグナヴィクトルが大差V 2025年9月6日 13時27分 「ふてほど」の「小川親子じゃん！」 「あんぱん」阿部サダヲと河合優実のツーショットにファン興奮「ふてほどの純子ちゃん」 2025年9月6日 12時20分